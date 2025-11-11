¡ØÆô¥Õ¥§¥¹¡Ù³«ºÅ¡¡TEMPEST¡¢MASHIHO¡¢°ÂÃ£Í´¿Í¡¢Girls2¤é½Ð±é
¡¡¡ØÆô¥Õ¥§¥¹ ARTIST EDITION 2025¡Ù¤¬¡¢22Æü¡¢23Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¾ë²»³ÚÆ²¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛMAZZEL¡¦HAYATO¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¤·¤¿°ÂÃ£Í´¿Í
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²»³Ú¤È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¸òº¹ÅÀ¤È¤·¤ÆËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤È¥À¥ó¥¹¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡DAY1¡Ê22Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÌö¿Ê¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TEMPEST¤¬ÅÐ¾ì¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÎÀ¼¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëMASHIHO¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÃ¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ßÂ³¤±¤ë°ÂÃ£Í´¿Í¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤àBANGERS¡¢À¤³¦´ð½à¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëVIDA Hollywood¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡DAY2¡Ê23Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦±éµ»¤ÈÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëGirls2¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤ÄÂ¿¹ñÀÒÂç¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×OrBIT¡¢¡ÖGIRI GIRI¡×¤Ç°ìÌöÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿KOMOREBI¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅìµþÈ¯¡¦¿·À¤Âå¥Ý¥Ã¥×¥Ð¥ó¥ÉKlang Ruler¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê½Ð±é¼Ô¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï»öÁ°¸øÊç¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£
