¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù39Ç¯¤Ö¤ê¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È5¿ÍÈ¯É½¡ª±ÀÆ¸²ôÌò¤Ï¾®ÎÓÍµ²ð¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù39Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡ÊÍèÇ¯1·îÊüÁ÷¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½½¸ÃÄ¡ÈÏÓÁÈ(¤¦¤Ç¤°¤ß)¡É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼±ÀÆ¸²ô¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈ±·¿¥À¥µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø´ñÌÌÁÈ¡Ù¿·¥¥ã¥é¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¤¯¤»¤ÃÌÓ¤ÎÈ±¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¤ÇÆÃÄê¤ÎÉô³è¤Ë½êÂ°¤»¤ºÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÈà¤¬¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»Ò¤é¤·¤¯ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¡¢±ÀÆ¸²ôÌò¤ò¾®ÎÓÍµ²ð¡¢°¡ÀÚ¿Üç§Ìò¤ò²£»³Âó¿Í¡¢°õÅÄ³¥¿ÊÌò¤òº´Æ£Àµ¹¬¡¢º£ÛêËÌò¤òÅÏîµ½¨ºÈ¡¢¶ÚÎÏÌò¤òÀõÁÒÊâ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¡ÖÏÓÁÈ¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÇ®·ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²Ä°¦¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¿§¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¤â¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥é¤Ç¤¹¡ª¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯´ñÌÌÁÈ¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡¢Ëä¤â¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦É¬»à¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¤ª¥Ð¥«¤Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ÏÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃæ¹âÂç¤ÈÉô³è¤ä½¬¤¤»öÄÒ¤±¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤â¤½¤â³Ø¹»µ¢¤ê¤Î´ó¤êÆ»¤Ï¹»Â§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥»¥ó¹Ô¤Ã¤¿¤ê¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¶¡¦ÉáÄÌ¤ÎÍ·¤Ó¤ò¤â¤Ã¤È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªÀÄ½Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È³ØÀ¸»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Ï¡¢¥Ö¥µ¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ÄÀ¤È¤È¤é¤¨¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î»õ¼Ö¤È¤Ê¤ë¤è¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤òÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î°ìÆ²Îí¤¿¤Á¸ÄÀË¤«¤Ê5¿ÍÁÈ½¸ÃÄ¡Ö´ñÌÌÁÈ¡×¤¬³èÌö¤¹¤ë³Ø±à¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£1980Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¡Ø£³Ç¯´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¹â¹»¿Ê³Ø¤ËÈ¼¤¤1982Ç¯¡Á87Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Ë²þÂê¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£1985¡Á1987Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¡¢1986Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É»Â¿·¤ÊÆâÍÆ¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥Î¥¤¥¿¥ß¥ÊÏÈ¡ÊËè½µ¶âÍË23¡§30¡Á¡Ë¤Ç2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢´ñÌÌÁÈ¤Î°ìÆ²ÎíÌò¤ò´ØÃÒ°ì¡¢Îä±Û¹ëÌò¤òÉðÆâ½ÙÊå¡¢½ÐÀ¥·éÌò¤ò¾¾²¬Ä÷¾ç¡¢Âç´Ö¿ÎÌò¤ò¾®ÎÓÀé¹¸¡¢ÊªÀ±ÂçÌò¤ò¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î²ÏÀîÍ£Ìò¤òÇòÀÐÀ²¹á¡¢±§Î±Àé³¨Ìò¤òÄ¹Ã«Àî°éÈþ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À©ºî¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥»¥Ö¥ó¤¬Ã´Åö¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¡Ø¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù¤ä¡¢Perfume¡¢À±Ìî¸»¡¢Æ£°æÉ÷¡¢Vaundy¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎMV¤ò¼ê³Ý¤±¤¿´ØÏÂÎ¼¤¬Ì³¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´ÆÆÄ¤Ë½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¢£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È
°ìÆ²Îí¡§´Ø ÃÒ°ì
Îä±Û¹ë¡§ÉðÆâ½ÙÊå
½ÐÀ¥·é¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
Âç´Ö¿Î¡§¾®ÎÓÀé¹¸
ÊªÀ±Âç¡§¸ÍÃ«µÆÇ·²ð
²ÏÀîÍ£¡§ÇòÀÐÀ²¹á
±§Î±Àé³¨ ¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ
»÷ÉÈÅÄÍÅ¡§²¬ËÜ¿®É§
±ÀÆ¸²ô¡§¾®ÎÓÍµ²ð
¡Ú²èÁü¡ÛÈ±·¿¥À¥µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø´ñÌÌÁÈ¡Ù¿·¥¥ã¥é¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¤¯¤»¤ÃÌÓ¤ÎÈ±¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¤ÇÆÃÄê¤ÎÉô³è¤Ë½êÂ°¤»¤ºÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÈà¤¬¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»Ò¤é¤·¤¯ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¡¢±ÀÆ¸²ôÌò¤ò¾®ÎÓÍµ²ð¡¢°¡ÀÚ¿Üç§Ìò¤ò²£»³Âó¿Í¡¢°õÅÄ³¥¿ÊÌò¤òº´Æ£Àµ¹¬¡¢º£ÛêËÌò¤òÅÏîµ½¨ºÈ¡¢¶ÚÎÏÌò¤òÀõÁÒÊâ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Ï¡¢¥Ö¥µ¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ÄÀ¤È¤È¤é¤¨¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î»õ¼Ö¤È¤Ê¤ë¤è¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤òÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î°ìÆ²Îí¤¿¤Á¸ÄÀË¤«¤Ê5¿ÍÁÈ½¸ÃÄ¡Ö´ñÌÌÁÈ¡×¤¬³èÌö¤¹¤ë³Ø±à¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£1980Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¡Ø£³Ç¯´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¹â¹»¿Ê³Ø¤ËÈ¼¤¤1982Ç¯¡Á87Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Ë²þÂê¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£1985¡Á1987Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¡¢1986Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É»Â¿·¤ÊÆâÍÆ¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥Î¥¤¥¿¥ß¥ÊÏÈ¡ÊËè½µ¶âÍË23¡§30¡Á¡Ë¤Ç2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢´ñÌÌÁÈ¤Î°ìÆ²ÎíÌò¤ò´ØÃÒ°ì¡¢Îä±Û¹ëÌò¤òÉðÆâ½ÙÊå¡¢½ÐÀ¥·éÌò¤ò¾¾²¬Ä÷¾ç¡¢Âç´Ö¿ÎÌò¤ò¾®ÎÓÀé¹¸¡¢ÊªÀ±ÂçÌò¤ò¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î²ÏÀîÍ£Ìò¤òÇòÀÐÀ²¹á¡¢±§Î±Àé³¨Ìò¤òÄ¹Ã«Àî°éÈþ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À©ºî¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥»¥Ö¥ó¤¬Ã´Åö¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¡Ø¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù¤ä¡¢Perfume¡¢À±Ìî¸»¡¢Æ£°æÉ÷¡¢Vaundy¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎMV¤ò¼ê³Ý¤±¤¿´ØÏÂÎ¼¤¬Ì³¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´ÆÆÄ¤Ë½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¢£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È
°ìÆ²Îí¡§´Ø ÃÒ°ì
Îä±Û¹ë¡§ÉðÆâ½ÙÊå
½ÐÀ¥·é¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
Âç´Ö¿Î¡§¾®ÎÓÀé¹¸
ÊªÀ±Âç¡§¸ÍÃ«µÆÇ·²ð
²ÏÀîÍ£¡§ÇòÀÐÀ²¹á
±§Î±Àé³¨ ¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ
»÷ÉÈÅÄÍÅ¡§²¬ËÜ¿®É§
±ÀÆ¸²ô¡§¾®ÎÓÍµ²ð