Saucy Dog¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÉô²°¡×11¡¦19ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡¡Ì´¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Saucy Dog¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÉô²°¡×¤¬¡¢19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÀÐ¸¶¿µÌé¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¤¬Ì´¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤«¤ó¤À¥á¥í¥Ç¥£¤ò¤â¤È¤Ë½ñ¤¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥é¥¸¥ª¤Ç¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬¤¹¤Ç¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûface oka¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡ª¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÉô²°¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÉô²°¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¹¹ð¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¿¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦face oka¤Ë¤è¤ë¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¡£¤¤ç¤¦11Æü¤«¤é¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤Ë¸þ¤±¤¿Pre Save¡¿Pre Add¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÁ°¤Î»îÄ°Í½Ìó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Saucy Dog¤Ï¡¢10·î22Æü¤Ë±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö´ñÀ×¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Æ±ºî¤ÎËÜÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¼çÂê²Î¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢±Ç²è¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢12·î17Æü¤Ë¤Ï9ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î17Æü¤Þ¤Ç¤ËÂÐ¾Ý¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÁá´üÍ½Ìó¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢2026Ç¯ÈÇ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûface oka¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡ª¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÉô²°¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÉô²°¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¹¹ð¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¿¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦face oka¤Ë¤è¤ë¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¡£¤¤ç¤¦11Æü¤«¤é¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤Ë¸þ¤±¤¿Pre Save¡¿Pre Add¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÁ°¤Î»îÄ°Í½Ìó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢12·î17Æü¤Ë¤Ï9ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î17Æü¤Þ¤Ç¤ËÂÐ¾Ý¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÁá´üÍ½Ìó¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢2026Ç¯ÈÇ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£