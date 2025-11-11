Travis Japan ¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à½é²óJÈ×¤Î¥Æ¥£¥¶ー¸ø³«¡ª¿·¶Ê¡ÖWelcome To Our Show Tonight¡×¤â¥Á¥éÄ°¤
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Travis Japan¤¬12·î3Æü¤Ë¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡Çs travelers¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¹¥È¥é¥Ù¥éー¥º¡Ë¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤³¤Î¤¿¤ÓËÜºî¤Î½é²óJÈ×¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ÆÃÅµ±ÇÁü¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¿·¶ÊMV¤ä¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ê¤É¼ýÏ¿
¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡Çs travelers¡Ù¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ç¡¢çõ¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·ー¥ó¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê»þÂå¤È²»³Ú¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈÄ°¤¯¥¿¥¤¥à¥Þ¥·ー¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡£
½é²óJÈ×¤Ï¡¢DISC1¤ËÂ¾·ÁÂÖÆ±ÍÍ¡¢ËÜºî¤Î¥êー¥É³Ú¶Ê¡ÖDisco Baby¡×¤Ê¤ÉÁ´15¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£2025Ç¯3·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿½é¥À¥Ö¥ëA¥µ¥¤¥ÉCD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSay I do / Tokyo Crazy Night¡×¡¢4·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖWould You Like One?¡×¤Ï¡¢6·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤â´Þ¤à7¿ÍÂ·¤Ã¤¿Completed ver.¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë±ÇÁü¥Ç¥£¥¹¥¯¡Ê¼ýÏ¿»þ´Ö73Ê¬¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖWelcome To Our Show Tonight¡×¤ÎVideo Clip¤È¡¢¤½¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¡ÖWelcome To Our Show Tonight -Behind the scenes-¡×¡¢º£ºî¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¼ý¤¨¤¿¡Ö¡Çs travelers -Behind the scenes-¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡Ö¶»¥¥å¥óÁª¼ê¸¢ in LA¡×¤ÎÁ´4¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
½é²óJÈ×¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤â¸ø³«¡£¿·¶Ê¡ÖWelcome To Our Show Tonight¡×¤â¾¯¤·¤À¤±Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖDisco Baby¡×
2025.11.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖSay I do -Completed ver.-¡×
2025.11.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖTokyo Crazy Night -Completed ver.-¡×
2025.11.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖWould You Like One? -Completed ver.-¡×
2025.12.03 ON SALE
ALBUM¡Ø¡Çs travelers¡Ù
