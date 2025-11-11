¡Ú¥Û¥Ã¥±¡¼¡Û¤µ¤¯¤é¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡È²«¶â¥æ¥Ë¡É¤Ç7Ï¢Â³¸ÞÎØ¤Ø²ÃÂ®¡¡¶¯²½Èñ¥¢¥Ã¥×¤Ç³¤³°±óÀ¬¤â
¡¡ÆüËÜ¥Û¥Ã¥±¡¼¶¨²ñ¤Ï11Æü¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿²ñ¸«¤òÅÔÆâ¤Ç³«¤¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤äÄ¹Ã«¹©¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¿·¤¿¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ê¡¢¶¯²½Èñ¤âÂçÉý¤ËÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ë³¤³°±óÀ¬¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½÷»ÒÂåÉ½¡Ö¤µ¤¯¤é¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¶â¿§¤Îºù¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Èþ¤·¤µ¤ä¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤òÉ½¸½¡£ÍèÇ¯9·î³«Ëë¤ÎÌ¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢7Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥í¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤¬·è¤Þ¤ë¡£¶¦Æ±¼ç¾¤Î²Ï¹ç¼î²»¡Ê25¡á¥½¥Ë¡¼¡Ë¤Ï¡Ö³¤³°±óÀ¬¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎý½¬¡¢»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÃË»ÒÂåÉ½¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÏÆüËÜÅá¤Î¿ÏÊ¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç³Ð¸ç¤È½ÖÈ¯ÎÏ¤òÉ½¸½¡£¼«¹ñ³«ºÅ°Ê³°¤Ç60Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥í¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÌ¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³¤³°±óÀ¬¤ÇÏÓ»î¤·¤ò¹Ô¤¦¡£