»°Â¼¹Òµ±¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó½êÂ°¡¡½é¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¤â·èÄê
¡¡6·îËö¤Ç¡ÖSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¡×¤òÂà½ê¤·¤¿»°Â¼¹Òµ±¡Ê17¡Ë¤¬ËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤ä»³ºê¸¿Í¡Ê31¡Ë¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤¬11Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡12·î26Æü¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÈ¯Çä¡£ÀÄ½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊü²Ý¸å¤Ë¸ø±à¤ÇUNO¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯ÇäÍâÆü¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÇÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£»°Â¼¤Ï¡Ö³§¤µ¤Þ¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤´Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤³èÆ°¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±þ±ç°Ê¾å¤Î°¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤¼¤Ò¡¢ËÍ¤Î¡È¹¥¤¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯7·î¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÖGo¡ªGo¡ªkids¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯6·îËö¤ÇSTARTO¼Ò¤òÂà¼Ò¡£¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤Î¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Âà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þ»°Â¼¡¡¹Òµ±¡Ê¤ß¤à¤é¡¦¤³¤¦¤¡Ë2008Ç¯¡ÊÊ¿20¡Ë4·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕÅÔ½Ð¿È¤Î17ºÐ¡£ÆÃµ»¤Ï¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥±¡¼¥È¡£¹¥Êª¤Ï´Å¤¤¿©¤ÙÊª¡£23Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡ÖÆÃÁÜ9¡¡season6¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£