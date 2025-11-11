¡Ö¤¢¡Á¡Á¡ÁÈè¤ì¤¿¡×ËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¡¢¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤ÈÏÃÂê¡¦2ºÐ½éÂ¹¤ÎÀëºà¼Ì¿¿»£±Æ¤ÇÊ³Æ®
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¤¬¡¢¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤ÈÏÃÂê¤Î2ºÐ¤Î½éÂ¹¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤ÎÀëºà¼Ì¿¿»£±Æ¸½¾ì¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡ÖËÌÅÍ¤µ¤ó¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤Ê½éÂ¹¤È¤Î¼Ì¿¿&Â¹¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëËÌÅÍ¾½
¡¡2023Ç¯8·î¡¢ËÌÅÍ¤ÎÄ¹ÃË¡¦º´¡¹ÌÚ·òÇ·²ð¡Ê27¡Ë¤È¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÑÛ¡Ê32¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ë¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¡£ËÌÅÍ¤ÏSNS¤Ç¡¢¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯11·î3Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢Í¼Êë¤ì»þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö²£´é¤¬ËÌÅÍ¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÌÜ¸µ¤¬ËÌÅÍ¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡10Æü¤Ï¡Ö#Àëºà¼Ì¿¿¡×¤È¤Ä¤±¡¢¡Ö¤Ð¡¼¤Á¤ã¤óÈô¤ó¤À¡£¾Ð¤Ã¤Æ¡Á¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¡£¤¢¡Á¡Á¡ÁÈè¤ì¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¿Æ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¸å¤í¤ÇÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤ó¡£¤¢¡ÁÈè¤ì¤¿¡£¤Ð¡¼¤Á¤ã¤ó¡£¤¤¤Ê¡Á¤¤¤¤¤Ê¡Á¤¤¤Ð¡¼¤Á¤ã¤ó¡×
必死に笑わせようとしている北野の姿にファンからは、「孫を笑わせるのも、体こたえますよね〜」「宣材写真ってことは、朱々ちゃんデビューするのかな?」など、様々なコメントが寄せられている。