¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×Â´¶È¤Ø ¸åÇ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÌ¤Äê
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSuica¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ20Ç¯°Ê¾å¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤¬Â´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¡Ê²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡Ö¡ØÆüËÜ¤ÎSuica¤«¤é¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊSuica¡Ù¤Ø¡£¤½¤ì¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÀ¸³è¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤·¤¿Ìò³ä¤ò¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤ÏÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡ÊJRÅìÆüËÜ¡¦´îÀªÍÛ°ì¼ÒÄ¹¡Ë
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSuica¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤¬¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é25¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÍèÇ¯ÅÙËö¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ïºî²È¤ÎºäºêÀé½Õ¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥°¥Ã¥º¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ê¤É¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÇ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·èÄê¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ÏÍøÍÑµÒ¤¬»²²è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯½©¤ò¤á¤É¤Ë¿·¤¿¤ËQR¤ä¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤Ë¤è¤ë¥³¡¼¥É·èºÑµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¡¼¥¸¤Î¾å¸Â³Û¤Ï¡¢¸½¹Ô¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ç¤Î2Ëü±ß¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë30Ëü±ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë