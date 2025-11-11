ËÌÅÍ¾½¡¡ÅÚ²¼ºÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¥ï¥±¡¡Â©»Ò¤¿¤Á¤Ë¸·Ì¿¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤·¤Í¤¨¤Ç¤¯¤ì¤è¡©¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¤¬11Æü¡¢TOKYO¡¡MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å5¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤òÍýÍ³¤Ë³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï7Æü¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÌäÂê¤òÅÚ²¼ºÂ¤Ç¼Õºá¤·¤Ä¤Ä¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ËÀìÇ¤¤¹¤ë·Á¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£12·î29Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï22Ç¯10·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ËÌÅÍ¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤óÅÚ²¼ºÂ¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢µ²±¤ò¤¿¤É¤ë¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡ÖÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤È¤«¤ò¤·¤Æ¡¢»ä¤¬¼Õ¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¡¢É¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡©Â¡£¡ÈÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤Ç¤¤Í¤¨¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤·¤Í¤¨¤Ç¤¯¤ì¤è¡©¡É¤È¤Ï¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¿Æ¤È¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¤ä¤ë»þ¡¢Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡©¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌÅÍ¤ÎÏÃ¤Ë¡¢MC¤Î³À²ÖÀµ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¶µ¤¨Êý¡¢¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£