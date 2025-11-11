14Ç¯¿·³ã½÷À»¦³²¡¢Ìµ´ü³ÎÄê¤Ø¡¡ÊÌ»ö·ï¤ÇÌµ´ü¤ÎÃË¡¢¾å¹ð´þµÑ
¡¡ºÇ¹âºÛÂè1¾®Ë¡Äî¡Ê°ÂÏ²Î¼²ðºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï¡¢¿·³ã¸©¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ç2014Ç¯¡¢½÷À²ñ¼Ò°÷¡áÅö»þ¡Ê20¡Ë¡á¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¾å¤Ç»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Í¤ä¶¯À©¤ï¤¤¤»¤ÄÃ×½ý¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿´îÇ¼¾°¸ãÈï¹ð¡Ê42¡Ë¤Î¾å¹ð¤ò´þµÑ¤¹¤ë·èÄê¤ò¤·¤¿¡£10ÆüÉÕ¡£ÊÌ»ö·ï¤Ç´û¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÌµ´üÄ¨ÌòÈ½·è¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥¡£22Ç¯11·î¤Î°ì¿³¿·³ãÃÏºÛÈ½·è¤ÏDNA·¿´ÕÄê¤äÌÜ·â¾Ú¸À¤Ê¤É¤«¤éÈï¹ð¤ÎÈÈ¹Ô¤ÈÇ§¤á¡¢24Ç¯5·î¤ÎÆó¿³Åìµþ¹âºÛÈ½·è¤â»Ù»ý¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢14Ç¯1·î¡¢¿·È¯ÅÄ»ÔÆâ¤ÇÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷À¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤ÆÌó1½µ´Ö¤Î¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¡¢²¿¤é¤«¤ÎÊýË¡¤ÇÅ®»à¤«ÃâÂ©»à¤Ë¤è¤ê»¦³²¤·¤¿¡£