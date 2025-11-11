¥¢¥¸¥¢Âç²ñÆÃÁ¼Ë¡¡¢¹ñÉéÃ´¤òÌÀµ¡¡ÁÇ°ÆÈ½ÌÀ¡¢400²¯±ßÍ×Ë¾
¡¡ÍèÇ¯°¦ÃÎ¸©¤ÈÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç¶¦ºÅ¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤È¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥éÂç²ñ¤Ë´Ø¤·¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤ÎÂç²ñ¿ä¿ÊµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤¬À©Äê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¤ÎÁÇ°Æ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë±¿±Ä·ÐÈñ¤Ë´Ø¤·¡¢¹ñ¤¬¡Ö°ìÉô¤òÊä½õ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÌÀµ¡£¸©¤ä»Ô¡¢Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤¬¹ñ¤Ëµá¤á¤ë»Ù±ç³Û¤¬¡¢400²¯±ßÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£11Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µÄÏ¢¤Ïº£¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í¿ÅÞÆâ¤Ë¤ÏÆÃÁ¼Ë¡¤ÎÀ©Äê¤Ë¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢À®Î©¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£Âç²ñ±¿±ÄÈñ¤ò¹ñ¤ÏÉéÃ´¤·¤Ê¤¤¤È¤Î³ÕµÄÎ»²ò¤¬¤¢¤ê¡¢À°¹çÀ¤â¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£