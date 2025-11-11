¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡õ»°»³¤Ò¤í¤·¡Ö¤Ò¤í¤·¡¼¤º¡×¤ÇÇ®¾§¡¡¸ÞÌÚ¤¬¾åµ¡·ù¡Ö£²¿Í¤ÇÁ´¹ñ¤ò²ó¤í¤¦¤«¤Ê¡×
²Î¼ê»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê45¡Ë¤¬11Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê77¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ø±é¡Ö¸ÞÌÚJAM¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡ÖµÀ±à°Çºù¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¸ÞÌÚ¤Ï¡Ö»°»³·¯¡¢ËÍ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¤è¤¯¡Ø¤Ò¤í¤·¡Ù¤È·ÝÌ¾¤òÉÕ¤±¤¿¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¸¤Ã¤Æ¡Ö¤Ç¤âÂç³èÌö¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤ó¶Ì¤â¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢Íî¸ì¤â¤ä¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¡Ø¤Ò¤í¤·¡¼¤º¡Ù¤Ç²Î¤ª¤¦¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢2¿Í¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤È¤Õ¤¿¤ê¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£²Î¾§¸å¤Ë¤Ï¸ÞÌÚ¤¬¾åµ¡·ù¤Ç¡Ö2¿Í¤ÇÁ´¹ñ¤ò²ó¤í¤¦¤«¤Ê¡×¡£µÈ´ö»°¡Ê73¡Ë¤¬¡ÖÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤è¡×¤È¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤â¾Ð´é¤ÇÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ÞÌÚ¤Ï1965Ç¯¡Ê¾¼40¡Ë5·î¤Ë¡Ö¾¾»³¤Þ¤µ¤ë¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç¡Ö¿·½É±Ø¤«¤é¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤À¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢3ÅÙ¤Î²þÌ¾¤Ç¡Ö¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡×¤È¤·¤Æ71Ç¯3·î¤Ë¡Ö¤è¤³¤Ï¤Þ¡¦¤¿¤½¤¬¤ì¡×¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¶Ê¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×²Î¼ê¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤ò¾þ¤ë½¸ÂçÀ®¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿²Î¼êÃç´Ö15ÁÈ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£