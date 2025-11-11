»°Â¼¹Òµ±¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó½êÂ°È¯É½ ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¾þ¤ë¡Ö»°Â¼¹Òµ±¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡×¤â½ÐÈÇ·èÄê
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°Â¼¹Òµ±¡¢¥¹¥¿¥À½êÂ°È¯É½ ¿·¾Ï¾þ¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤»Ñ
»°Â¼¤Ï2019Ç¯7·î¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤«¤é¡¢´Å¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÁÇÄ¾¤ÇÀ¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¼æ¤¯Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä17ºÐ¡£ÍÄ¾¯´ü¤ò¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ä¥ª¥é¥ó¥À¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç²á¤´¤·¤¿µ¢¹ñ»Ò½÷¤Ç¡¢²»³Ú¹¥¤¤Ê²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ï¼«Á³¤È²»³Ú¤Ë¿Æ¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿¡£
·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤«¤é¤ï¤º¤«1¥ö·î¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤Æ¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¡¢Á¡ºÙ¤Ê¤¬¤é¤â¿Ä¤Î¤¢¤ë²»¿§¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£¤Þ¤¿¡¢¡È´Å¤¤¤Î¤Ï¥ë¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¤Î´ÅÅÞ¡£¥Æ¥ì¥Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð±é»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î²Ä°¦¤¤»Ò¤ÏÃ¯¡©¡×¤ÈSNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÃå¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÆÃÁÜ9 season6¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤ÎÂè8ÏÃ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î°ìÊâ¤âÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£²»³Ú¡¦±éµ»¡¦¸ì³Ø¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ç¯Áê±þ¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤«Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤È¡¢17ºÐ¤é¤·¤¤Æ©ÌÀ´¶¤òÊ»¤»»ý¤Ä¿·À±¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê»°Â¼¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó½êÂ°·èÄê¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö»°Â¼¹Òµ±¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£»°Â¼¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¤Ç¤Î¿·¾Ï¤ò¾þ¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤ºÇ½é¤Î1ºý¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö»°Â¼¹Òµ±¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡×¤Ï¡¢Åö»þ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤È°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»°Â¼¤Î¡¢17ºÐ¤Î¡ÈÅù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞµÍ¤á¹þ¤ó¤À½é¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡£ËÜ¿Í¤¬¹¥¤à¶ßÉÕ¤¤Î¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢¹¥¤¤Ê¿§¤Ç¤¢¤ëÀÄ¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÉÀÄ½Õ¤Î»×¤¤½Ð¡É¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊü²Ý¸å¤Ë¸ø±à¤ÇUNO¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë"Åù¿ÈÂç¤Î»°Â¼¹Òµ±¡É¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡£
º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢É½»æ¡õÆÃÅµ¥«¥Ã¥È¤Î·×4ÅÀ¡£É½»æ¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ßËË¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¤³¤Á¤é¤òÍ¥¤·¤¯¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¡£»°Â¼¤é¤·¤¤²º¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÅµ¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¥ã¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç·è¤á¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ß¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤òÃåÍÑ¤·¤¿¾åÌÜ¸¯¤¤¤Î¥«¥Ã¥È¡¢¸ý¤Ë¥±¡¼¥¤ò¤Ä¤±¸«¤Ä¤á¤Æ¤¯¤ë¡ÈÂç¤Î´ÅÅÞ¡É¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Ê¤É»°Â¼¤Î¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤µ¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÊü¤¿¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬¡È¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡É½Ö´Ö¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ì¤·¼è¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»×¤ï¤º¼é¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤ä¡¢¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ê¤É¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Èº£¡É¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤17ºÐ¤ÎÉ½¾ð¤ä¼«Á³¤Ê»ÅÁð¤òÃúÇ«¤ËÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢²¦Æ»¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤òÂ¸Ê¬¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À1ºý¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Ä¹¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»°Â¼¤òÃÎ¤ë¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤ÎInstagram¤Ê¤É¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡È¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î»°Â¼¡É¤òºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢17ºÐ¤Î¡Èº£¤À¤«¤é¤³¤½¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
³§ÍÍ¤¬±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â´ò¤·¤¤¤´Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤³èÆ°¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï³§ÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±þ±ç°Ê¾å¤Î°¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÍÍ¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤¼¤Ò¡¢ËÍ¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë12¡§00¥¹¥¿¡¼¥È
²ñ¾ì¡§ÍÌÀ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼¥Û¡¼¥ë¡õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
2008Ç¯4·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹164cm¡£2019Ç¯7·î¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍÄ¾¯´ü¤ò¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥ª¥é¥ó¥À¤Ê¤É³¤³°¤Ç²á¤´¤¹¡£ÆÃµ»¤Ï¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥±¡¼¥È¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï´Å¤¤¿©¤ÙÊª¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÆÃÁÜ9 season6¡ÙÂè8ÏÃ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡È´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ÈÃæ¿È¤â´Å¤¤¡É°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡¢17ºÐ¤Î¿·À±¡£
