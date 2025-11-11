°ìÇ·¿¹Âç¸Ð¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤Î60¼þÇ¯¤ò½ËÊ¡¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡×¸ÞÌÚ¤Î¡Ö¸ö¤»Ãµ¤·¤Æ¡×²Î¤¤¾å¤²¤ë
DAIGO¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë²Î¼ê°ìÇ·¿¹Âç¸Ð¡Ê47¡Ë¤¬11Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê77¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ø±é¡Ö¸ÞÌÚJAM¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡Ö°ìÇ·¿¹Âç¸Ð¤Ç¤¹¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¸ÞÌÚ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¡¡Á¡¢¡ØDAIGO¡Ù¤È¡Ø°ìÇ·¿¹¡Ù¤È¸À¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶¿´¡£¤³¤ì¤Ë°ìÇ·¿¹¤Ï¡Ö¸ÞÌÚ¤µ¤ó¤Î¡ØSS¡Ù¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¸ö¤»Ãµ¤·¤Æ¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¡¢BENI¡Ê39¡Ë¹Ó°æËã¼î¡Ê27¡Ë¤È¡Ö¸ö¤»Ãµ¤·¤Æ¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¸ÞÌÚ¤Ï¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë´¶¼Õ¡£°ìÇ·¿¹¤Ï¡Ö60¼þÇ¯¡¢¥ª¥á¥Ç¥È¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡×¤ÈDAI¸ì¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£
¸ÞÌÚ¤Ï1965Ç¯¡Ê¾¼40¡Ë5·î¤Ë¡Ö¾¾»³¤Þ¤µ¤ë¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç¡Ö¿·½É±Ø¤«¤é¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤À¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢3ÅÙ¤Î²þÌ¾¤Ç¡Ö¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡×¤È¤·¤Æ71Ç¯3·î¤Ë¡Ö¤è¤³¤Ï¤Þ¡¦¤¿¤½¤¬¤ì¡×¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¶Ê¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×²Î¼ê¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤ò¾þ¤ë½¸ÂçÀ®¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿²Î¼êÃç´Ö15ÁÈ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£