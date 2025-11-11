¤È¤Àë¡¡¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤Î60¼þÇ¯¤Ë²ÖÅº¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¤Ê¤É¤ò²Î¾§
Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤¬11Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê77¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ø±é¡Ö¸ÞÌÚJAM¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¤Ê¤É¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Á¡£À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£²Î¾§¸å¤Ë¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡Á¤¹¡×¡£²Ö¤òÅº¤¨¤ÆÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¸ÞÌÚ¤Ï1965Ç¯¡Ê¾¼40¡Ë5·î¤Ë¡Ö¾¾»³¤Þ¤µ¤ë¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç¡Ö¿·½É±Ø¤«¤é¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤À¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢3ÅÙ¤Î²þÌ¾¤Ç¡Ö¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡×¤È¤·¤Æ71Ç¯3·î¤Ë¡Ö¤è¤³¤Ï¤Þ¡¦¤¿¤½¤¬¤ì¡×¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¶Ê¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×²Î¼ê¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤ò¾þ¤ë½¸ÂçÀ®¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿²Î¼êÃç´Ö15ÁÈ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£