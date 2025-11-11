85ºÐ½÷À¤¬»àË´¤«¡ÄÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö 1³¬¤Ç°äÂÎ¸«¤Ä¤«¤ë ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿½÷À1¿Í¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ê¤·
¡¡»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Ç11Æü¸áÁ°¡¢½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Î½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë80Âå¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îë¼¯»Ô»û²ÈÄ®¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç11Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢¡Ö²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤Ø¤ÎÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¼Ö6Âæ¤Ê¤É¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²È¤Î1³¬¤Ç°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à85ºÐ¤Î½÷À¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²È¤Ë¤Ï½÷À¤Î¤Û¤«¡¢Â©»ÒÉ×ÉØ¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Â©»Ò¤ÎºÊ¤Ï±ì¤òµÛ¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â©»Ò¤â½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
