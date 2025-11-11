¡ÚSMÈ¯¡¦ÆüËÜ¿Í¥°¥ë¡¼¥×GPP¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜVol.5¡¦¥ß¥«¤ò¿¼ËÙ¤ê¡ÛÀ¤³¦Âç²ñÍ¥¾¡¤Î·ÐÎò»ý¤Ä¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡ÖJ-POP¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/11¡ÛSM ENTERTAINMENT JAPAN¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÆüËÜ¿Í8¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦GPP¡Ê¥¸¡¼¥Ô¡¼¥Ô¡¼¡Ë¤Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Âè5²óÌÜ¤Ï¥ß¥«¡Ê¹âµÜÈþ¹á¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤ò¿¼ËÙ¤ê¡£¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¡Û
BoA¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¡¢SHINee¡¢¾¯½÷»þÂå¡¢EXO¡¢Red Velvet¡¢NCT¡¢aespa¡¢RIIZE¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿SM ENTERTAINMENT JAPAN¡£Á´°÷ÆüËÜ¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦GPP¤¬»ÏÆ°¤·¡¢2025Ç¯12·î16Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBring it Back¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
8¿Í¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î°éÀ®¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°µ´¬¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÀ¸¤¤¿²Î¾§ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡ÖG¡§¸Â³¦ÆÍÇË¡×¤È¡ÖPP¡§Paper Plane¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢»îÎý¤ò·Ð¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¯Èô¤ÓÎ©¤Ä»æÈô¹Ôµ¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤êÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈô¤ÓÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦Èà½÷¤¿¤Á¤Î³Ð¸ç¤ÈÄ©Àï¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥«¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦Âç²ñÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡Ö¥À¥ó¥¹¤Î¿ÀÆ¸¡×¡£¥³¥ì¥ª¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ¤ÈÁÏÂ¤À¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡£
¡½ ¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¥ß¥«¡§Æ°Êª¤È¥À¥ó¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥×½ä¤ê¤¬¼ñÌ£¤Ç¤¹¡£HipHop¤òÄ¹¤¯ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¡¢¥é¥Ã¥×¤Î¤È¤¤Ë¶Á¤¯ÆÃÄ§Åª¤ÊÀ¼¡¢¤½¤·¤ÆÉáÃÊ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ç¤¹¡ª
¡½ ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥«¡§ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥À¥ó¥¹¤Î¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¶ìÇº¤äÈá¤·¤ß¤âÉ½¸½¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ì¤Î¡¢°ìÈÖ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊýË¡¤Ç¤·¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥ß¥«¡§ÀµÄ¾¡¢ºÇ½é¤Ï¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤³¤¬¥´¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤³¤ÎºÇ¹â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤é´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¤À¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤ÊÊÉ¤â±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î´ü´Ö¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥ß¥«¡§Ëè·î¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿É¾²Á²ñ¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÁ°¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Î¤Ï¤Û¤ÜÌ¤·Ð¸³¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¥ë¤Î¹â¤µ¤ä¡¢ÅØÎÏ¤Î»ÑÀª¤Ë²¿ÅÙ¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖ¤Î¶ÛÄ¥¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â¡¢Á´Éô¤¢¤Î»þ´Ö¤Ç³Ø¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥·¥à¡¦¥¸¥§¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡ÖËÜÈÖ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Î¼ÂÎÏ¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡¢¼ÂÎÏ¤ÏÁ´ÉôËÜÈÖ¤Ç½Ð¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤È¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤·¡¢º£¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¶»¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¡×¤ä¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Ê¤É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥«¡§»ä¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ»¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤³¤ì¤Ï½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ã¤¦Æ»¤Ø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤¢¤Î¤È¤¡¢ÊÌ¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î»ä¤ÏGPP¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤â¡Ö±¿Ì¿¤Î°ìÉô¡×¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¤òË´¤¯¤·¡¢¤È¤Æ¤â¿É¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢¼ä¤·¤µ¤äÈá¤·¤ß¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¶ì¤·¤ß¤ä²ù¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£GPP¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Èá¤·¤ß¤äÅÜ¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤¿ÉôÊ¬¡×¤À¤±¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄË¤ß¤ä³ëÆ£¤â¤¹¤Ù¤ÆÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤½¤ì¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¤ÎÉ½¸½¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Á°¤ò¸þ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥«¡§¾¯¤·¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ï¡Ö¸ÀÎî¡×¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤òËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¸ý¤Ë¤»¤º¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤ÏËÜÅö¤ËÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¼«Ê¬¤ò°¦¤·¡¢¶²¤ì¤º¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¶ìÇº¤äºÃÀÞ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î»þ¤Î²ù¤·¤µ¤äÈá¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¨¤¿½ÐÍè»ö¤¬¡¢»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë´¶¼Õ¤È½é¿´¤òËº¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ì´¤Ï¤¤Ã¤È¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡¢ÍýÁÛ¤Î¥°¥ë¡¼¥×Áü¤È³ð¤¨¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥«¡§º£¡¢²¿¤«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«»ý¤Æ¤Ê¤¤¿Í¡Ä¤½¤ó¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡ÖGPP¤ò¸«¤Æµß¤ï¤ì¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ã¯¤«¤Î´õË¾¤äÍ¦µ¤¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë
¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤É¤óÄì¤âºÃÀÞ¤â²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤óÊÉ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¹þ¤á¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×³¦¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¡¢J-POP¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡¢GPP¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¤º¤Ã¤È¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Ì´¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë³ð¤¨¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡ª
