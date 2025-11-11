¤â¤â¥¯¥í¡¡¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·60¼þÇ¯µÇ°JAM¤ÇÂçË½¤ì¡õ´¶¼Õ¡ÖÌ¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬11Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê77¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ø±é¡Ö¸ÞÌÚJAM¡×¤ÎÀèÆ¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¹Ô¤¯¤¼¤Ã¡ª²øÅð¾¯½÷¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¸ÞÌÚ¤Ï¤â¤â¥¯¥í¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×¤Ë2²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤µ¤¡³§¤µ¤ó¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡Á¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¸ÞÌÚ¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÌ¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
½ªÈ×¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥é¥Ð¡¢°¦¤·¤Èá¤·¤ß¤¿¤Á¤è¡×¤ò²Î¾§¡£Ä¶¤È¤¤á¤¥Ï¡¼¥ÈÀëÅÁÉô¤È¡ÖMONONOHU NIPPON¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤·¤¿¡£
¸ÞÌÚ¤Ï1965Ç¯¡Ê¾¼40¡Ë5·î¤Ë¡Ö¾¾»³¤Þ¤µ¤ë¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç¡Ö¿·½É±Ø¤«¤é¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤À¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢3ÅÙ¤Î²þÌ¾¤Ç¡Ö¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡×¤È¤·¤Æ71Ç¯3·î¤Ë¡Ö¤è¤³¤Ï¤Þ¡¦¤¿¤½¤¬¤ì¡×¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¶Ê¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×²Î¼ê¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤ò¾þ¤ë½¸ÂçÀ®¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿²Î¼êÃç´Ö15ÁÈ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£