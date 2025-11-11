¸µ¥¸¥å¥Ë¥¢»°Â¼¹Òµ±¤¬¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È½êÂ°È¯É½¡Ö±þ±ç°Ê¾å¤Î°¦¤òÆÏ¤±¤é¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤âÈ¯Çä
6·î¤ËSTARTO ENTERTAINMENT¤òÂà½ê¤·¤¿¸µ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»°Â¼¹Òµ±¡Ê17¡Ë¤¬11Æü¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
»°Â¼¤Ï19Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£22Ç¯¤«¤é¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¤Î7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGo¡ªGo¡ªkids¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢º£Ç¯6·îËö¤ÇÆ±¼Ò¤òÂà½ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½êÂ°·èÄê¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»°Â¼¹Òµ±¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡×¡ÊSDP¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤âÈ¯É½¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÅù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢»°Â¼¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À1ºý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»°Â¼¤Ï¡Ö³§¤µ¤Þ¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤³èÆ°¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±þ±ç°Ê¾å¤Î°¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤¼¤Ò¡¢ËÍ¤Î¡Ø¹¥¤¡Ù¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£