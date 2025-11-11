BENI¤¬¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤Î60¼þÇ¯¤ò½ËÊ¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
²Î¼êBENI¡Ê39¡Ë¤¬11Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê77¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ø±é¡Ö¸ÞÌÚJAM¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡Ö±Ê±ó¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£BENI¤Ç¤¹¡£¸ÞÌÚJAM¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£¸ÞÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤ªÌ¾Á°¤«¤é¡Ê¸ø±é¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸ÞÌÚ¤µ¤ó60¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£Æü¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀèÇÚ¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¸ÞÌÚ¤Ï1965Ç¯¡Ê¾¼40¡Ë5·î¤Ë¡Ö¾¾»³¤Þ¤µ¤ë¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç¡Ö¿·½É±Ø¤«¤é¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤À¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢3ÅÙ¤Î²þÌ¾¤Ç¡Ö¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡×¤È¤·¤Æ71Ç¯3·î¤Ë¡Ö¤è¤³¤Ï¤Þ¡¦¤¿¤½¤¬¤ì¡×¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¶Ê¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×²Î¼ê¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤ò¾þ¤ë½¸ÂçÀ®¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿²Î¼êÃç´Ö15ÁÈ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£