¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤Î¡Ö¤è¤³¤Ï¤Þ¡¦¤¿¤½¤¬¤ì¡×¤òºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿Æî¤³¤¦¤»¤Ä¤¬60¼þÇ¯¤ò½ËÊ¡¡¢ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹
²Î¼êÆî¤³¤¦¤»¤Ä¡Ê76¡Ë¤¬11Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê77¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ø±é¡Ö¸ÞÌÚJAM¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¿ÀÅÄÀî¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¸ÞÌÚ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤è¤³¤Ï¤Þ¡¦¤¿¤½¤¬¤ì¡×¤È¡¢Æî¤¬ºî¶Ê¤·¸ÞÌÚ¤¬²Î¾§¤·¤¿¡Ö¤Ý¤Ä¤ó¤È¤Ò¤È¤ê¤¤ê¡×¤Ï2¿Í¤Ç¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¡£
Æî¤Ï¡Ö¸ÞÌÚ¤µ¤ó¤¬55Ç¯Á°¤Ë¡ØÁ´ÆüËÜ²ÎÍØÁª¼ê¸¢¡Ù¤Ë½Ð¤¿¡£¤Ü¤¯¤é¤â¡Ø¤«¤°¤äÉ±¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£³Ú²°¤Ç¡Ø¡Ê¿·¤·¤¤·ÝÌ¾¤Î¡Ë¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤¶Ê¤¬¤Ç¤¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¡ØÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤ÇÀöÌÌ½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸ÞÌÚ¤µ¤ó¤¬¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¡Ø¤è¤³¤Ï¤Þ¡¦¤¿¤½¤¬¤ì¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤²Î¡£ÀäÂÐ¤ËÇä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¸ÞÌÚ¤â¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÇºÇ½é¤Ë¡Ø¤è¤³¤Ï¤Þ¡¦¤¿¤½¤¬¤ì¡Ù¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¤¬Æî¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸ÞÌÚ¤Ï1965Ç¯¡Ê¾¼40¡Ë5·î¤Ë¡Ö¾¾»³¤Þ¤µ¤ë¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç¡Ö¿·½É±Ø¤«¤é¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤À¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢3ÅÙ¤Î²þÌ¾¤Ç¡Ö¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡×¤È¤·¤Æ71Ç¯3·î¤Ë¡Ö¤è¤³¤Ï¤Þ¡¦¤¿¤½¤¬¤ì¡×¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¶Ê¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×²Î¼ê¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤ò¾þ¤ë½¸ÂçÀ®¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿²Î¼êÃç´Ö15ÁÈ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£