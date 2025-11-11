¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤¯µå¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿...¡×²£ÉÍ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õ¡¢²ù¤·¤µ¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö¾¡¤¿¤»¤ëÅê¼ê¡×¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆ½ÐÈ¯
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¡¢½Å¤¤º¿¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌîµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢²£ÉÍÂÇÀþ¤¬Êü¤Ã¤¿°ÂÂÇ¿ô¤Ï10ËÜ¡£»Í»àµå10¡¢Å¨¼º£²¤È¡¢Áê¼ê¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²£ÉÍ¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÃ¥¤Ã¤¿ÆÀÅÀ¤Ï£²¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÀìÂç¾¾¸Í¤Î£±Ç¯À¸º¸ÏÓ¡¦¾®ÎÓ´§ÂÀ¤Î´Ë¤¤¥«¡¼¥Ö¤Ç¤«¤ï¤µ¤ì¤ë¡£»ÄÎÝ¿ô¤Ï15¤ò¿ô¤¨¤¿¡££²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£¹²óÉ½¤Ë¤âÆó»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÅìÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡Û
´ØÅìÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¤ÇÀìÂç¾¾¸Í¤ËÇÔ¤ì¤¿²£ÉÍ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õ¡¡photo by Kikuchi Takahiro
¡¡10·î20Æü¡¢»³ÆüYBSµå¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿½©µ¨´ØÅìÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð´ØÅì¥Ù¥¹¥È£´¤È¤Ê¤ê¡¢Íâ½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¤Ê¤ë¡£²£ÉÍ¤Ïº£½Õ¤ÎÁªÈ´Í¥¾¡¡¢º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¥Ù¥¹¥È£¸¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»Ä¤ê¡¢»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢»î¹ç¤ÏÀìÂç¾¾¸Í¤¬£´ÂÐ£²¤Ç¾¡Íø¡£ÀìÂç¾¾¸Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢²£ÉÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÄË¤¤ÇÔÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¼è¤é¤ì¤¿£±ÅÀ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¹Ã»Ò±à¤Ë¡ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î¾ð¤±¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¥À¥á¤À¤Ê......¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¸½¤ì¤¿²£ÉÍ¤Î¿¥ÅÄæÆ´õ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÁí³ç¤·¤¿¡£ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤¹¼ç¾¤Î¾®Ìî½ØÍ§¤Ê¤É¡¢´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿¥ÅÄ¤ÏÃ¸¡¹¤È¼õ¤±Åú¤¨¤·¤¿¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤ÏÍè½©¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÀþ¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ëÂç´ï¤À¡£¹â¹»Æþ³ØÄ¾¸å¤«¤éÁÇºà¤Î¹â¤µ¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÁ´¹ñ¶è¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤ÏµåÂ®¤äÄ´»Ò¤ÎÎÉ¤·°¤·¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Í¤Å¤Í¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¾¡¤¿¤»¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£»î¹ç¸å¤ÎÂÙÁ³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Ë¡¢¿¥ÅÄ¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¿¥ÅÄ¤Ï£±ÂÐ£³¤È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÄÉ¤¦£¶²óÎ¢¤Ë£²ÈÖ¼êÅê¼ê¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¡×
¡¡¶¯¤¤·è°Õ¤ò¶»¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¿¥ÅÄ¤¬µå¾ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤Ç·×Â¬¤·¤¿ºÇ¹âµåÂ®¤Ï150¥¥í¡£¤·¤«¤·¡¢»×¤¤¤ä¿ô»ú¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¿¥ÅÄ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÀìÂç¾¾¸Í¤Î¼çË¤¡¦µÈ²¬¿ÂÀÏ¯¤Ë´°àú¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¡£148¥¥í¤ò±¦Ãæ´Ö¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£Æó»à»°ÎÝ¤«¤éÄ¹Ã«ÀîÂçÇ¼¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦Á°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢ÅÀº¹¤Ï£³¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨µåÂ®¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜÍè¤Î¿¥ÅÄ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÉ®¼Ô¤¬½©µ¨¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤«¤é¼èºà¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤À¤Ã¤¿´ØÅìÂç²ñ¡Û
¡¡ÀìÂç¾¾¸ÍÀï¤Î»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤³¤Î½©¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¿¥ÅÄ¤Ï¼ó¹Î¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯µå¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÃÆ¤«¤ì¤ëµå¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£ÍýÁÛ¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Þ¤Ç¡¢¿¥ÅÄ¤Ï¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç»ÏÆ°¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º¸Â¤ò¥×¥ì¡¼¥È¤Î²£Â¦¤ËÃÖ¤¯ÅÀ¤ò¿³È½¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢º£½©¤Ï¾ï¤Ë¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é»ÏÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤È¤¯¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¥»¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤·¤Ã¤¯¤ê¤È¤¯¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢³Î¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤ÏÊÛ²ò¤¬¤Þ¤·¤¤È¯¸À¤ò°ìÀÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âËüÁ´¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤«¤Ã¤¿¡£Â¼ÅÄ¹ÀÌÀ´ÆÆÄ¤ÏÌµÇ°¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÆâËë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¸©Âç²ñ¤Ç¤ÏÄÞ¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Â¤òÆùÎ¥¤ì¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ØÅìÂç²ñ¤Ï¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£½©¤Þ¤Ç¤ËÍýÁÛ·Á¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¹ó¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£º£½Õ¤ÎÁªÈ´¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¸ø¼°Àï¤ä¾·ÂÔ»î¹ç¤Ê¤É»î¹ç´ü´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¿¥ÅÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯Îý½¬ÎÌ¤â¤³¤Ê¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸¶ÅÀ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡££±Ç¯´ÖÀï¤¤Â³¤±¤Æ¡¢»î¹ç¡¢»î¹ç¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤éËÜÅö¤ÎÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð......¡×¡ÚÇØÈÖ¹æ£±¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¡Û
¡¡²£ÉÍ¤Ï´ØÅìÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁªÈ´½Ð¾ì¤ÎÌÜ¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ØÅì¡¦ÅìµþÃÏ¶è¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï£¶¹»¡£·ãÀï¤Î¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢´ØÅìÂç²ñ¤Ç¤âÀìÂç¾¾¸Í¤ÈÀÜÀï¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¤¤¤Ö¤ê¤äÀïÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢£¶¹»ÌÜ¤Ë³ê¤ê¹þ¤à²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤â¤·²£ÉÍ¤¬½Ð¾ì¹»¤ËÁª¤Ð¤ì¤ì¤Ð¡¢Âç²ñ¤ÎÍÎÏ¤ÊÍ¥¾¡¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÅß¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¹ü¤ÎÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¿¥ÅÄ¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç·è¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÂÎ¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅìÂç²ñ¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¡Ê¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬¡Ë¼å¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¿Ê²½¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£¾Íè¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÅê¼ê¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤«¡¢´õË¾¤Ï¤Õ¤¯¤é¤à¡£
¡¡»Ä¤ê£±Ç¯¤Î¹â¹»À¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¡£ºÇ¸å¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¿¥ÅÄ¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÃË¤Ë¤·¤Æ¡¢¾®Ìî¤òÆüËÜ°ì¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢¹âßÀ¡ÊÀ²æÆ¡Ë¤òÆüËÜ°ì¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢²£ÉÍ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÆüËÜ°ì¤ÎÁª¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÇØÈÖ¹æ£±¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î¼´¤¬¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¿¥ÅÄæÆ´õ¤¬ÊÉ¤ò±Û¤¨¤¿¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÃÏÊ¿¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£