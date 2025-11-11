¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÅê¼ê¤«ÂÇ¼Ô¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÆóÅáÎ®¤« »³Íü³Ø±¡¡¦¸ÖÅÄÍÛÀ¸¤Ë¸«¤ë13Ç¯Á°¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤ÎÉä¹ç
¡¡²øÆ¸¤Î¡ÖÊÑ²½¡×¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£½©¤Î´ØÅìÂç²ñ¤Ç¤Î»î¹ç¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Öº£¸å¤âÆóÅáÎ®¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê¤³¤â¤À¡¦¤Ï¤ë¤¡¿»³Íü³Ø±¡£²Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤³¤ÏÁ´Á³¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌîµå¤ò¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
´ØÅìÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¤Î±ºÏÂ³Ø±¡Àï¤ÇÆÃÂç¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿»³Íü³Ø±¡¡¦¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡¡photo by Kikuchi Takahiro
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡¢ÆóÅáÎ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¶¯¤¤ÆóÅáÎ®¤Ø¤Î°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£½©¤Î¸ÖÅÄ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²ò¼á¤òÀ¸¤ß¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÆóÅáÎ®»Ö¸þ¤«¤é¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤È¤â¼è¤ì¤ë¡£º£½©¤«¤é¼ç¾¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¤¤¤µ¤µ¤«µ¤¤¬Áá¤¤¤¬¡¢2026Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÀþ¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í£³¿Í¤Î¹â¹»À¸¤¬ºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤ë¡£¿¥ÅÄæÆ´õ¡Ê²£ÉÍ£²Ç¯¡Ë¡¢ËöµÈÎÉ¾ç¡Ê²Æì¾°³Ø£²Ç¯¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸ÖÅÄ¤Ç¤¢¤ë¡£¸ÖÅÄ¤Ï¿ÈÄ¹194¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å100¥¥í¤È°µ´¬¤Îµð¶í¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢ÅêÂÇ¤Ë¹â¤¤»ñ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÖÅÄ¤¬ÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ¥×¥í¤Ë¿Ê¤à°Õ»×¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤«¤Ï¡¢Íèµ¨¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÀþ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£²Æ¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏºÇÂ®152¥¥í¤ò·×Â¬¤¹¤ëËÜ³ÊÇÉÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î£´»î¹ç¤Ç£·°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç¤¤µ¤ì¤¿ÂÇ½ç¤Ï£·ÈÖ¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¤â¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢»³Íü³Ø±¡¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¿É¡Ê¤«¤é¡Ë¤«¤Ã¤¿¡£¸ÖÅÄ¼«¿È¤â¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´Á³¡×¤È¡¢¹Ã»Ò±à¤Î»î¹ç¸å¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½à·è¾¡¡Ê²Æì¾°³ØÀï¡Ë¤Ç±¦¥Ò¥¸ÄË¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢É÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï½©¤Î´ØÅìÂç²ñ¤Þ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ìî¼ê¤ËÀìÇ°¡£¸ÖÅÄ¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Ãæ¿´¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤Ç¤â¤¤¤¤·Á¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡º£½©¤Î´ØÅìÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï£²»î¹ç£´¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÐÈÄ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï£³»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.583¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£·ÂÇÅÀ¤ÈÂçË½¤ì¤·¤¿¡£¤È¤¯¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢10·î20Æü¡¢±ºÏÂ³Ø±¡¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÊü¤Ã¤¿ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÁªÈ´°Ê¹ß¤ËËÜÎÝÂÇÎÌ»º¡Û
¡¡£³ÂÐ£²¤È£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£µ²óÎ¢¡£°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¸ÖÅÄ¤Ï£³²óÌÜ¤ÎÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍªÁ³¤È¹½¤¨¤ë»Ñ¤¬¡¢ÂçÊª´¶¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤ÏÌµÉ÷¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾å¶õ¤Ø¤ÈÃÆ¤±Èô¤Ó¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡£¸ÖÅÄ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤ä¤É¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¤Ù¤¤«»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾õÂÖ¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤Ç¤âÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¤³¤Î°ìÈ¯¤Ç¡¢¹â¹»ÄÌ»»ËÜÎÝÂÇ¤Ï²¿ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£°Ï¤ß¼èºà¤ÇÌä¤ï¤ì¤¿¸ÖÅÄ¤Ï¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö30²¿ËÜ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º£½Õ¤ÎÁªÈ´»þÅÀ¤Ç¹â¹»ÄÌ»»£¶ËÜ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢È¾Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ç30ËÜ¶á¤¯¤âÁý¤¨¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¿ô¤òÌÀ³Î¤Ë¿ô¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢¸ÖÅÄ¤¬ËÜÎÝÂÇ¤Î¿ô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡ÖËÜÎÝÂÇ¤Î¿ô¤Ï½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¸ÖÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸ÖÅÄ¤Ï£±Ç¯Á°¤Î´ØÅìÂç²ñ¤Ç¤â¡¢Ãæ·øÊý¸þ¤Ø¾×·âÅª¤Ê°ìÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤È¤Î½éÀï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¸ÖÅÄ¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤À¤Ã¤¿Ê¡ÅÄÂóæÆ¤Î²÷Â®µå¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö¥É¥«¥ó¡ª¡×¤ÈÇúÈ¯²»¤¬¶Á¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¡¼¥ëËþÅÀ¤Î°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±Ç¯Á°¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤Þ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¸ÖÅÄ¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖÅß¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿À®²Ì¤¬¡¢º£¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚÉôÄ¹¤Ï"Åê¼ê¡¦¸ÖÅÄ"¤Ë´üÂÔ¡Û
¡¡°ìÊý¡¢¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿±¦¥Ò¥¸¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢ÀÐ¶¶¤òÃ¡¤¤¤ÆÅÏ¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÎÉ¹¥¤Î¤è¤¦¤À¡£¸ÖÅÄ¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¾õÂÖ¤ò¡Ö½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡º£¤Î¸ÖÅÄ¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢13Ç¯Á°¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥±¡¼¥¹¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï²Ö´¬Åì¤Ëºß³Ø¤·¤¿¹â¹»»þÂå¡¢¸Ô´ØÀá¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËþÂ¤ËÅêµå¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÂÇ·âÎý½¬¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÇ·â¤¬³«´ã¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄÁ°¤Ë¤Ï¡ÖÂçÃ«¤ÏÅê¼ê¤«¡¢ÂÇ¼Ô¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÁè¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÖÅÄ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆ»¤òÊâ¤à¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤À¤¬¡¢¸ÖÅÄ¤Î¿È¶á¤Ë¤Ï¡¢Ç®Îõ¤Ê¡ÖÅê¼êÇÉ¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£»³Íü³Ø±¡¤Ç¤ª¤â¤Ëµ»½Ñ»ØÆ³¤òÃ´Åö¤¹¤ëµÈÅÄ·ò¿ÍÉôÄ¹¤À¡£
¡¡µÈÅÄÉôÄ¹¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ì´Ó¤·¤Æ¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£´ØÅìÂç²ñ¤Î»î¹ç¸å¤â¡¢µÈÅÄÉôÄ¹¤Ï¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤ë¤À¤±¤ÎÁÇ¼Á¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×
¡¡¸ÖÅÄ¤ÏÄ¹¿È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³ÑÅÙ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÅê¤²²¼¤í¤¹¥¿¥¤¥×¤ÎÅê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µÈÅÄÉôÄ¹¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÊÂ¿Ê±¿Æ°¤òÄ¹¤¯¼è¤ì¤ë¡¢µå»ý¤Á¤Î¤¤¤¤Åê¼ê¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëÀ®¸ù¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢¸ÖÅÄ¤¬ÆóÅáÎ®¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Åê¼ê°ìËÜ¤Ë¹Ê¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡£¸ÖÅÄ¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤¿¡¢¸ùÏ«¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»³Íü³Ø±¡¤ÎÇØÈÖ¹æ£±¤òÇØÉé¤¦ÛØ³ÀÎÜµ±ÅÍ¡Ê¤Ò¤¬¤¡¦¤ë¤¤È¡¿£²Ç¯¡Ë¤À¡£º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤â¹¥Åê¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢º£½©¤Î´ØÅìÂç²ñ¤Ç¤ÏÉð´ï¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¶î»È¤·¤Æ¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î16²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÅÄÉôÄ¹¤Ï¡ÖÛØ³À¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡ÖÛØ³À¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¸ÖÅÄ¤òÌµÍý¤µ¤»¤º¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Íê¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¸ÖÅÄ¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Êµ¯ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸ÖÅÄ¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÛØ³À¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½©µ¨´ØÅìÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿»³Íü³Ø±¡¤Ï¡¢11·î14Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£½©¶õ¤Î¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¡¢¸ÖÅÄÍÛÀ¸¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡²øÆ¸¤Î¿Ê²½¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£