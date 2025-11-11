¼«Ê¬¤Î´é¤¬¤â¤Ã¤È¤è¤¯¼Ì¤ë¡© iPhone¤ÎÁ°ÌÌ¥«¥á¥é¤¬2400Ëü²èÁÇ¤ËÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å
¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¡×¤Ë2400Ëü²èÁÇ¤Î²èÌÌ²¼¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼¡´ü¡ÖiPhone 18¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÁ°ÌÌ¥«¥á¥é¤¬2400Ëü²èÁÇ¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖiPhone 17¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢1800Ëü²èÁÇ¤ÎÁ°ÌÌ¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖiPhone 16¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î1200Ëü²èÁÇ¤«¤é²èÁÇ¿ô¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¤Ç¤Ï³°¤«¤é»ëÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤Á°ÌÌ¥«¥á¥é¤¬²èÌÌ²¼¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤ë¤È°ÊÁ°¤«¤é±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆÅê»ñ¶ä¹Ô¡¦JP¥â¥ë¥¬¥ó¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÆþ¼ê¤·¤¿MacRumors¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¤Ç¤ÏÆâÂ¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¡¢¶È³¦½é¤Î2400Ëü²èÁÇ¤Î²èÌÌ²¼¥«¥á¥é¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï6Ëç¹½À®¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥ì¥ó¥º¤ò»ý¤Ä¹â²è¼Á¤Ê¥«¥á¥é¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²èÌÌ²¼¥«¥á¥é¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢LiDAR¤ä¸÷³Ø¼°¼ê¤Ö¤ìÊäÀµ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾Êý¡¢iPhone 18¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢2400Ëü²èÁÇ¤ÎÁ°ÌÌ¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢iPhone 18¤Ç¤Ï¤è¤ê¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¹âÀººÙ¤Ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¡Ê¼«»£¤ê¡Ë¤ä¡¢ÀºÌ©¤µ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
iPhone¤ò´Þ¤à¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤ÏÇØÌÌ¥«¥á¥é¤Î²è¼Á¤¬¸þ¾å¤¹¤ë°ìÊý¡¢Á°ÌÌ¥«¥á¥é¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢TikTok¤Ê¤É¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¤äiPhone 18¤ÎÁ°ÌÌ¥«¥á¥é¤ÏÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Source: MacRumors 1, 2
