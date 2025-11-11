HANA¡¢¿·¶Ê¡ÖNON STOP¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡¡¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
HANA
7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×HANA¤¬11Æü¡¢¿·¶Ê¡ÖNON STOP¡×¤òÇ¯Æâ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2025Ç¯4·î2Æü¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÏÃÂêºî¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿HANA¡£ËÜºî¡ÖNON STOP¡×¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤â»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Áö¤êÂ³¤±¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î¡Èº£¡É¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢·è°Õ¤Î°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¤äÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤²»³ÚÀ¤Ç¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëHANA¤¬¡¢2025Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤³¤Î1Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤ÎÈ¯É½¤ËÀè¶î¤±¤ÆºÇ¿·¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎMOMOKA¤¬¶âÈ±¤Î¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Çò¤¤¶õ´Ö¤ÈÇò¤¤°áÁõ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥È¥é¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤ÆÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¹½ÃÛÅª¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎHANA¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£