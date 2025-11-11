¤Ï¤Ê¤ï¡õÈ¹ÃÒ»ÒÉ×ºÊ¡¢¡Ø¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡Ù¼õ¾Þ¡¡¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¥¥¹ÈäÏª¤ÇÀÖÌÌ¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤Î´À¤Ï¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤Ï¤Ê¤ï¡Ê49¡Ë¡¢È¹ÃÒ»Ò¡Ê49¡ËÉ×ºÊ¤¬¡Ø¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡Ù¤Î·ÝÇ½ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢11Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢º´²ì¸©¤ÈÅìµþÅÔ¤Î±óµ÷Î¥Îø°¦¤ò·Ð¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£3¿Í¤Î»Ò¶¡¡Ö½ÀÆ»3·»Äï¡×¤ò°é¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç·ëº§25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Áª¹ÍÍýÍ³¤Ï¡Öº£Ç¯·ÝÎò30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ÛÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤Îºî»ìºî¶Ê¡Ø¤ªµÁÉã¤µ¤ó¡Ù¤Ë¡¢¡Ø¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤À¤±¤òÌ´¸«¤ëÈþ¤·¤¤½÷À¡Ù¤È²Î¤ï¤ì¤¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÎÉ×ÉØ°¦¤ò¸²¾´¤·¡¢·ëº§25¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤Æ¡Ø¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡Ù¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÅ¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²æ¡¹¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£È¾Ê¬¥É¥Ã¥¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£º´²ì¸©¤ÎÆéÅçÃæ³Ø¹»»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¡ÊÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬1¤Ä¾å¤Î³ØÇ¯¡Ë¡£¡Ö½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦35Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆéÃæ¤Î»þ¤Î²¶¤¿¤Á¤¬¤¹¤ë¤Èº£¤³¤ó¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¯¡£Ä¹ÃË¤¬·ëº§¤·¡¢½éÂ¹¤âÃÂÀ¸¡£¡Ö²æ¡¹É×ÉØ¤ÏÍýÁÛÅª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥±¥ó¥«¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£º£¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ËËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ×ÉØ¤¬¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¨¡¼¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¡¢²ÈÂ²°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤â¡£¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡Ö´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÊüÇ¤¼çµÁ¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÃÒ»Ò¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Ä¤¯¤Ê¡ª¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤Ç²ñ¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤¬¡£»×¤ï¤ÌÈ¿±þ¤ËÂç´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¾ï¤Ë¾Ð¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤ÊÌÀ¤ë¤¤¥Þ¥Þ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤²ÈÄí¤À¤«¤é¤«¤Ê¡×¤È²þ¤á¤ÆÏÃ¤¹¤È¡¢ÃÒ»Ò¤Ï¡Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÒ»Ò¤âÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤Î»þ¡¢¤½¤Î»þ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡£Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤éÎ¥º§¤À¤è¡©¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤¬ÃÒ»Ò¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¥Á¥å¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤Î´À¤Ï¡×¤ÈÂç¾È¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ë¶ÈÉôÌç¤ÏNTT¥Ç¡¼¥¿¤ÎÎëÌÚÀµÈÏÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢µª»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
