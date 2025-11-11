¶âÍø¾å¾º¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ËÍÉ¤é¤°²È·×¡¡Æü¶ä¤Î¡ÖÀÅ¤«¤Ê½Ð¸ý¡×¤¬±Ç¤¹»×ÏÇ
¡¡2025Ç¯11·î11Æü»þÅÀ¤ÇÄ¹´ü¶âÍø¤Ï1.05¡óÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢¼çÍ×¶ä¹Ô¤Î¸ÇÄê·¿½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤â¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¶ä¤Î¡ÖÀÅ¤«¤Ê½Ð¸ýÀïÎ¬¡×¤¬¶âÍ»»Ô¾ì¤ËÄêÃå¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²È·×¤ä½»Âð¹ØÆþ¤Î¸½¾ì¤Ë¤ÏÈù¤«¤ÊÍÉ¤é¤®¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤¬ÀÅ¤«¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£10Ç¯¹ñºÄÍø²ó¤ê¤Ï1¡óÂæ¤ò°Ý»ý¤·¡¢¼çÍ×¹Ô¤Î¸ÇÄê·¿¥í¡¼¥ó¤Ï1.8¡óÁ°¸å¡¢ÊÑÆ°·¿¤Ï0.475¡ó¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ°Ç¯¤è¤ê0.1¡Á0.2¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤¿å½à¤À¡£Ä¶Äã¶âÍø¤Ë´·¤ì¤¿½»Âð¥í¡¼¥óÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¾å¾º¤Ç¤âÊÖºÑÉéÃ´¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤Ï11·î8Æü¤Î¹Ö±é¤Ç¡¢¡Ö¶âÍøÄ´À°¤Ï¼«Á³¤ÊÆ°¤¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÐºÑ¡¦Êª²Á¾ðÀª¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¶âÍ»À¯ºö¤Î¡ÈÀÅ¤«¤ÊÀµ¾ï²½¡É¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÈ¯¸À¤À¤¬¡¢Êª²Á¾å¾ºÎ¨¤ÏCPI¤ÇÁ°Ç¯Èæ2.6¡ó¤È¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤òÁ°¤Ë¡Ö¤â¤¦°ìÃÊ¤ÎÄ´À°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î´ÑÂ¬¤â¤¯¤¹¤Ö¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢½»ÂðÈÎÇä¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¸ÜµÒ¿´Íý¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤¢¤ëÂç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶âÍø¸«Ä¾¤·¤òÁ°¤Ë¸ÇÄê·¿¤òÁª¤ÖÁêÃÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡£20¡Á0Âå¤Î¿·µ¬¹ØÆþÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢1¡óÂæ¤Î¶âÍø¤Ï¡È¿·¾ïÂÖ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¶âÍø¾å¾º¤¬¹ØÇã°ÕÍß¤òÆß¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤à¤·¤í¡È¼Ú¤êÆÀ¡É¤Î½ª¤ï¤ê¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ëÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶âÍ»µ¡´ØÂ¦¤Ç¤Ï¡¢¶âÍø¾å¾º¤òÄÉ¤¤É÷¤ËÂß½Ð¶âÍø¤ä±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤Î²þÁ±¤¬¿Ê¤à¡£¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ÏÍø¤¶¤ä³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¼ý±×²þÁ±¤ò¸«¹þ¤à¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¶âÍøÀµ¾ï²½¤ÎÂ®ÅÙ¤¬²È·×¤Î¿´Íý¤òÎä¤ä¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¿µ½ÅÏÀ¤â¤¢¤ë¡£¶âÍø¤¬·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä»Ô¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¸³è¼Ô¤ÎºâÉÛ¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡²ó¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÄÂ¶â¤ÈÊª²Á¤ÎÏ¢Æ°À¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£Æü¶ä¤Ï¡ÖµÞÂ®¤ÊÍø¾å¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ÈÎ¾Î©¤¹¤ë¶âÍ»´Ä¶¤ÎÀ°È÷¡×¤ò·Ç¤²¤ë¤¬¡¢²È·×¤Ï¤½¤Î¡ÈÀÅ¤±¤µ¡É¤ÎÃæ¤Ë¼¡¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¼è¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÅ¤«¤Ê½Ð¸ý¤Ï¡Ö°ÂÄê¡×¤È¡Ö¶ÛÄ¥¡×¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ë¤¢¤ê¡¢·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Î¶õµ¤¤òÈùÌ¯¤Ë¿Ì¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£