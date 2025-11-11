¥Þ¥¥ë¥Ø¥Ë¡¼¼Ò ¡Ö¥Ô¥¶¤Ë¡¢¥¿¥Ð¥¹¥³¡×Äó°Æ ¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤È¤â½é¥³¥é¥Ü
¡¡¡ÖTABASCO¥½¡¼¥¹¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Þ¥¥ë¥Ø¥Ë¡¼¼Ò¤Ï¡¢11·î11Æü¤Î¡ÖTABASCO¥½¡¼¥¹¤ÎÆü¡×¤«¤é¡Ö¥Ô¥¶¤Ë¡¢¥¿¥Ð¥¹¥³¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥Ô¥¶¤È¡ÖTABASCO¥½¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦²¦Æ»¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£11·î30Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö¥É¥ß¥Î¤Ë¡¢¥¿¥Ð¥¹¥³¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖTABASCO¥½¡¼¥¹¡×¤ÏºÇÂç¤ÎÍ¢½Ð¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤ÇÄ¹Ç¯¥Ô¥¶¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Û¥Ã¥È¥½¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏºòÇ¯¡¢ÄêÈÖ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò²þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¥½¡¼¥¹4ËÜ¤¬ÊÂ¤Ö»Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë11·î11Æü¤ò¡ÖTABASCO¥½¡¼¥¹¤ÎÆü¡×¤È¤·¤ÆÀ©Äê¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¥ë¥Ø¥Ë¡¼¼Ò¤Ïº£Ç¯¡¢11·î11Æü¤Î¡ÖTABASCO¥½¡¼¥¹¤ÎÆü¡×¤È11·î20Æü¤Î¡Ö¥Ô¥¶¤ÎÆü¡×¡Ê¥Ô¥¶¶¨µÄ²ñÀ©Äê¡Ë¤ÎÎ¾Æü¤ò´Þ¤à11·î¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¥Ô¥¶¤Ë¡¢¥¿¥Ð¥¹¥³¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡£¥Ô¥¶¤È¡ÖTABASCO¥½¡¼¥¹¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥¶¤Ë¡¢¥¿¥Ð¥¹¥³¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Îkemio¤µ¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥Û¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¿¥Ð¥¹¥³¥Ô¥¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÆÃÊÌÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¥Ô¥¶¤È¡ÖTABASCO¥½¡¼¥¹¡×¤ò½àÈ÷¤·¡¢Æ°²è¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢kemio¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¡£ÃêÁª¤Ç5¿Í¤Ë¥¿¥Ð¥¹¥³¥Ô¥¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡ÊTABASCO¥½¡¼¥¹3¼ï¤ÈTABASCO¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¡¢kemio¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¡¢¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤ÎÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥ó¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥ß¥Î¤Ë¡¢¥¿¥Ð¥¹¥³¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡×¡Ö¥É¥ß¥Î¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¡×¤Î3¼ï¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òM¥µ¥¤¥º¤Þ¤¿¤ÏL¥µ¥¤¥º¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡ÖTABASCO¥½¡¼¥¹¡×¥ß¥Ë¥Ü¥È¥ë¤Î3ËÜ¥»¥Ã¥È¤ò¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥¦¥Á¤È¤È¤â¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£