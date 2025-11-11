ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡¢¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×ÂåÌò¤Ç¾¡¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤È¡ÖÀä¸ò»ö·ï¡×¤Î¿¿Áê¡¡ËÜ»æ¥¤¥ó¥¿¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡±Ç²è¡Ö¿Í´Ö¤ÎÛê·ï¡×¡¢¹õÂôÌÀ´ÆÆÄ¤Î¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Ê¤É¤Ë¼ç±é¤·¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢¼çºË¤¹¤ë¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤Ç¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤ÀÊ¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¼Ô¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¡Ê¤Ê¤«¤À¤¤¡¦¤¿¤Ä¤ä¡¢ËÜÌ¾¸µµ×¡á¤â¤È¤Ò¤µ¡Ë¤µ¤ó¤¬£¸Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡££¹£²ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Ç¹Ô¤¦¡£¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃçÂå¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾¡¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤Î±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ëÀä¸ò»ö·ï¤¬ÍÌ¾¤À¡£¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¡Ê£¸£°Ç¯¡Ë¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¾¡¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÃçÂå¤µ¤ó¤¬µÞ¤¤ç¼ç±é¤Ëµ¯ÍÑ¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¡¤µ¤ó¤È¤ÎÍ§¿Í´Ø·¸¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ï°ã¤¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¿¿Áê¤ò¾Ü¤·¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾¡¤µ¤ó¤È¤ÏÇÐÍ¥³Ø¹»»þÂå¤Ë¶äºÂ¤Î¥Ð¡¼¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤ëº¢¤«¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¡£µ¤¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡ØºÂÆ¬»Ô¡Ù¤Ë¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¼Ô¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤¹¤Æ¤¤Ê¿Í¡£Â¨¶½À¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾¡¤µ¤ó¡¢Å°Äì¤·¤ÆÌÊÌ©¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¹õß·¤µ¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡£
¡¡ÂåÌò¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹õß·¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¾¡¤µ¤ó¤Ï¿ÆÍ§¡£Î»²ò¤òÆÀ¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö£±½µ´ÖÃµ¤·¤ÆËÛÁö¤·¤¿¤±¤ì¤É²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡£¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡¢¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ú¤¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÂåÌò¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦¤ÎÇÐÍ¥¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¹õß·¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛÌò¤â¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é£µ¿Í¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤Ä¤â¤ê¡£Èó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¡ØÌò¼Ô¤Î¿ÎµÁ¤Ë¤â¤È¤ë¡Ù¤ÈÄï¤ò»×¤Ã¤Æ¤Ò¤É¤¯ÅÜ¤Ã¤¿¼ã»³ÉÙ»°Ïº¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡££±½µ´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¥À¥á¤À¤Ã¤¿»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ø¤½¤ì¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ°¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¡£
¡¡£¹£¶Ç¯£¶·î¤ËÃçÂå¤µ¤ó¤ÎºÊ¡Ê¶³»Ò¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢¤¬¤ó¤ÇÀÂ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ªÁò¼°¤Ë¾¡¤µ¤ó¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡££±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø¥â¥ä¡Ù¡ÊÃçÂå¤Î°¦¾Î¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢°ì½ï¤ËÊú¤¹ç¤Ã¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì¸À¤Ç½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤¹¤Ç¤Ë¾¡¤µ¤ó¼«¿È¤â¤¬¤ó¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤ÉËÜÅö¤ÎÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£