¡Ö¶õ¹Á¤ÇÆ¯¤¯¼Ö¡×±¿Å¾µ»½Ñ¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡Âè2³êÁöÏ©¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¡¡Î¹µÒ¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¡¡Ê¡²¬
Ê¡²¬¶õ¹Á¤Ç11Æü¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î±¿¹Ò¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾µ»½Ñ¤ò¶¥¤¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤ÈÈô¹Ôµ¡¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î»ö¸Î¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£»²²Ã¼Ô
¡Ö±¦¤è¤·¡£º¸¤è¤·¡£¡×
Ê¡²¬¶õ¹Á¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤ÎÍ¶Æ³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ43¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¾èµÒ¤Î²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¡Ö¥Èー¥¤¥ó¥°¥È¥é¥¯¥¿ー¡×¤Ê¤É¤Î±¿Å¾¤Î°ÂÁ´À¤äÀµ³ÎÀ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²áÌ©¤ÊÈ¯Ãå¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶õ¹ÁÆâ¤Ç¤Ï¼Ö¤ÈÈô¹Ôµ¡¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î»ö¸Î¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡²¬¹ñºÝ¶õ¹Á °ÂÁ´¡¦ÊÝ°Â¿ä¿Ê¼¼¡¡¸Þ½½Íò·ò¼ù ¼¼Ä¹
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¿Í¿È»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÚÈù¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤¤º¤ìÂç¤¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·ÚÈù¤Ê»ö¸Î¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
Ê¡²¬¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÂÁ´°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£