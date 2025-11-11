ÆÁ±Ê¤¨¤ê¡¢ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¡Â¹Ì¼Ìò¤Ç¶¦±é
¡¡½÷Í¥¤ÎÆÁ±Ê¤¨¤ê¤¬£±£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢£¸Æü¤ËÇÙ±ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤òÅé¤ó¤À¡£
¡¡ÆÁ±Ê¤ÏÃçÂå¤µ¤ó¤È±Ç²è¡Ö½Õ¤È¤ÎÎ¹¡×¤Ç¶¦±é¤·¡¢ÃçÂå¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÂ¹Ì¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡ÆÁ±Ê¤Ï¡ÖÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢Âç¤¤¤ÇØÃæ¤¬¸«¤¨¤ë¡£¥º¥ó¥º¥óÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¯»Ñ¤ò»ä¤ÏÉ¬»à¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¡Ê¤Ï¤Ð¡Ë¤ó¤Ç¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÎÏ¤ÇÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿Êâ¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ä¤ÏÃçÂå¤µ¤ó¤ÈâË¡Ê¤Ë¤é¡Ë¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ç²è¡Ø½Õ¤È¤ÎÎ¹¡Ù¤Î»£±ÆÃæ¤Î¤ªÏÃ¡£¼ÂºÝ¤ÎÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»£±ÆÃæÂ¾¼Ô¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÌÛ¡¹¤È»£±Æ¤ò¤³¤Ê¤¹Æü¡¹¤Ç¡£¹¤¤¥í¥±¥Ð¥¹¤Ç£±¿Í¡¢»£±Æ»þ´Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÆÍÁ³ÃçÂå¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ìµÞ¤¤¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Í¥¤·¤¯¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤¨¤ê¡¢Âç¾æÉ×¤«¡Ù¤È¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë»ä¤Ï¤É¤ì¤À¤±µß¤ï¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤È¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤ÎÂ¹Ì¼¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£