¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ2018Ç¯8·î¤«¤éÏ¢ºÜÃæ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤òWÇÕÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢¹ç¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡ÈÀÄ¤¤´Æ¹ö¡É¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿300¿Í¤Î¹â¹»À¸FW¤¿¤Á¤¬¡¢À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤ÆßõÎõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë»Â¿·¤ÊÀßÄê¤äÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤È¼ç¿Í¸ø¤Î·éÀ¤°ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÄÀ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¥¨¥´¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼õ¤±¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯10·î»þÅÀ¤Ç¡¢À¤³¦Îß·×Éô¿ô¤Ï5000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤ä¡¢ÉñÂæ¤Î¾å±é¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ò¼¡¡¹¤È¸«¤»¤ëº£ÂçÃíÌÜ¤Î¿Íµ¤¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¤Ç¤¹¡×¡Ê½ÐÈÇ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡×¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï9·î28Æü¤Î¤³¤È¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤Í½ÁÛ¹çÀï¤Ë
¡Ö9·îÃæ½Ü¤è¤ê¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë2026Ç¯²Æ¤Î¸ø³«¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À©ºî¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ä¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡¢¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡ØCREDEUS¡Ù¡£Æ±¼ÒÂåÉ½¤Î¾¾¶¶¿¿»°»á¤Ï¡¢¼ç±é¤ò´Þ¤à¥¥ã¥¹¥È¤Î·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ï¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÌó1Ç¯È¾¤âÁ°¤«¤é¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤é¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤ÈÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿¤¦¤¨¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¼ç±éÇÐÍ¥¤Ê¤É¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏWÇÕËÜÁªÊÂ¤ß¤Î·ã¤·¤¤Í½ÁÛ¹çÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ØÃ¯¤¬¼çÌò¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡ÙÍ½ÁÛ¹çÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð¸³¤â¤¢¤ë¿ÀÈøÉö¼î¡©¡¡Äï¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Îº´Ìî³Ù¤«¡©¡¡¥ß¥¹¥Á¥ëÝ¯°æ¤ÎÂ©»Ò¤ÎÝ¯°æ³¤²»¤Ç¤Ï¡©¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç·ê¡¦»°ÆÑ·°¤â¤¢¤ë¤¾¡¢¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤¢¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÇÐÍ¥¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢¼çÌò¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÇÐÍ¥¡×¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë·èÄê¤·¤¿Ä¶¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¢»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
