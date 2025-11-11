¡Ö¾¯¤·¤À¤±Êó¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡×ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤¬Éüµ¢¸åWTT¥Ä¥¢¡¼V¤Ë»×¤¤¤Ä¤Å¤ë¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¯¤Ï4¤«·î¤Ö¤ê¥È¥Ã¥×10¤ËÉüµ¢
Âîµå¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º£¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î4Æü¤«¤é9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂîµåWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡£ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤Ï½à·è¾¡¤Ç¤Ï2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±³ØÇ¯¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¤È¤Î¡È¤ß¤Þ¤Ò¤Ê¡ÉÂÐ·è¤Ç¾¡Íø¡£·è¾¡¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤È¤Î¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢Í¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Íø¤¼ê¤Ç¤¢¤ëº¸ÏÓ¤òÉé½ý¡£¤³¤ì¤¬Éüµ¢¸å½é¤ÎWTT¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡Ö¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢¸å½é¤ÎWTT¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ½ÐÍè¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿´ü´Ö¤¬¾¯¤·¤À¤±Êó¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£11Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢3¤Ä¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î10°Ì¤ËÉâ¾å¡£7·îÈ¯É½°ÊÍè¡¢4¤«·î¤Ö¤ê¤ËTOP10¤ËÊÖ¤êºé¤¤Þ¤·¤¿¡£