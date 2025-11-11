ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Êº¸¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿´Ü¤Ò¤í¤·

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÇÐÍ¥´Ü¤Ò¤í¤·¡Ê75¡Ë¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê31¡Ë¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¯¤ë¤Þ¤Î½õ¼êÀÊ¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢11Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

¤¯¤ë¤Þ¤¬²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¡¢ÏÃ¤·¤òÊ¹¤­¤¿¤¤¿Í¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ëÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£´Ü¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ö¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡×¡ÊÆ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¡¢14Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸ø³«¤òµ­Ç°¤·¤Æ½Ð±é¡£¼ýÏ¿¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ò¡ÈÎ®¤ì¼Ô¡É¤ÈÇ§¤á¹ç¤¤¡¢¤¤¤Ä¤«±Ç²è¤Î¶¦±é¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¯¤ë¤Þ¤Î½õ¼êÀÊ¡×¤Ç¤Ï¡¢´Ü¤¬½êÂ°¤¹¤ë´Ü¥×¥í¤¬À©ºî¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ó¥ó¥Ó¥ó¥Ó¡¼¥ó¡×¤È¤â¥³¥é¥Ü¤·¡¢´Ü¡¢¤¯¤ë¤Þ¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

¡Ö¤¯¤ë¤Þ¤Î½õ¼êÀÊ¡×¤Î´Ü¤¬¥²¥¹¥È²ó¤ÎÁ°È¾¡¢¡Ö¥Ó¥ó¥Ó¥ó¥Ó¡¼¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ï¸ø³«Ãæ¡£