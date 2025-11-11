CBC

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛJRÌ¾¸Å²°±Ø¤ÎÀþÏ©¾å¤ËŽ¢ÀÎ¤ÎÌð¾ì¤È¤óŽ£ ¡È´¨¤¤µ¨Àá¤Ë²¹¤Þ¤ì¤ë¤ªÅ¹¡É¤ò Å¹¼«Ëý¤ÎŽ¢¥íー¥¹¶ú¥«¥ÄŽ£¤äŽ¢¤ß¤½¤ª¤Ç¤óŽ£¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë ´ü´Ö¤Ï11·î12Æü～ÍèÇ¯3·î1Æü

¡ÊÁêß·ÏÂ¼ùµ­¼Ô¡Ë
¡ÖJRÌ¾¸Å²°±Ø1ÈÖÀþ¤Î¥Ûー¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡ØÀÎ¤ÎÌð¾ì¤È¤ó¡Ù¤Ç¤¹¡×

¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¹©»ö¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿1ÈÖÀþ¤ò¡¢°û¿©Å¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë´ë²è¤ÎÂè6ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥ªー¥×¥óÁ°Æü¤Î11Æü¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¤ÎÌð¾ì¤È¤ó¡×¤Ç¤¹¡£

¡Ö´¨¤¤µ¨Àá¤Ë²¹¤Þ¤ì¤ë¤ªÅ¹¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢½ÐÅ¹¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀþÏ©¾å¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿Ìó60ÀÊ¤ÎµÒÀÊ¤Ç¡ÖÌð¾ì¤È¤ó¡×¼«Ëý¤Î¥¸¥åー¥·ー¤ÊÆù¼Á¤Î¡Ö¥íー¥¹¶ú¥«¥Ä¡×¤ä¡¢Ì£¤¬¤·¤ß¤³¤ó¤À¡Ö¤ß¤½¤ª¤Ç¤ó¡×¤Ê¤É¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£

¡ÊÁêß·µ­¼Ô¡Ë
¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¶ú¥«¥Ä¤Ë´Å¿É¤¤¥¿¥ì¤¬Íí¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÅÅ¼Ö¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×

Å¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï±Ø¤ÎÆþ¾ì·ô¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾è¼Ö·ô¤¬É¬Í×¤Ç¡¢±Ä¶È¤Ï12Æü¤«¤éÍèÇ¯3·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£