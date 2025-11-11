³ÚÅ·¤ÈÆüËÜHP¡¢¡ÖRakuten AI for Desktop¡×¤Ç¶¨¶È¡¡ÌÜ»Ø¤¹¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉAI¤ÎÁÀ¤¤
¡¡³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤ÈÆüËÜHP¤Ï11Æü¡¢¡ÖRakuten AI for Desktop¡×Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º¸¤«¤éÆüËÜHP ¼¹¹ÔÌò°÷ ¾¾±ºÅ°»á¡¢ÆüËÜHP ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ²¬¸Í¿¼ù»á¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥× ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ Group CAIDO ¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ä¥¡¥¤»á¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥× AI¡õData¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Éô ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¿å¸ý¿¿»á
³ÚÅ·¤¬ÉÁ¤¯AI³èÍÑ¤ÎÌ¤Íè
¡¡³ÚÅ·¥°¥ëー¥×ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤Î¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ä¥¡¥¤»á¤Ï¡¢³ÚÅ·¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Èº£²ó¤ÎÄó·È¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥Æ¥£¥ó»á¤Ï¡¢»°ÌÚÃ«²ñÄ¹¤Î·Ç¤²¤ë¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Èµ¯¶È²ÈÀº¿À¤Ç¿Í¡¹¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ³ÚÅ·¤Ë»²²è¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢AI¤ÏÆüËÜ¤äÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤À½ÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö²«¶â¤Îµ¡²ñ¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
³ÚÅ· ¥Æ¥£¥ó»á
¡¡³ÚÅ·¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³×¿·¤ò½Å¤Í¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ê¤É»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤Î³ÚÅ·¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢AI¤ò¤¢¤é¤æ¤ë»ö¶È³èÆ°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢AI¤Ï¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¡¢³Ú¤·¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¾ï¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¤É¤³¤Ç¤âÃÎÇ½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢³ÚÅ·¤Ï70²¯¥Ñ¥é¥áー¥¿¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢HPÀ½¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¾å¤Ç¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¼Â¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖRakuten AI for Desktop¡×¤òÀß·×¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¥ó»á¤Ï¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AI¤ÎÍøÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÍøÍÑ¤ä¥íー¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤ë¹âÂ®À¡¢GPU¤äNPU³èÍÑ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÀ¤òµó¤²¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¤â³ÈÄ¥¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âºÇ¹â¤ÎÀÜÂ³À¤ÈÃÎÇ½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
³ÚÅ·¤ÈHP¤Î¶¨¶È¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉAI
¡¡ÆüËÜHPÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î²¬¸Í¿¼ù»á¤Ï¡¢³ÚÅ·¤È¤Î´Ø·¸¤¬2010Ç¯12·î¡¢HP¥À¥¤¥ì¥¯¥È³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤Î³«Àß¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢Åö»þ¤½¤Î¿ä¿Ê¤ò¼«¤éÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ò²ð¡£Ìó15Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢AI¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬ÅªÊ¬Ìî¤Ç¶¨¶È¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜHP ²¬¸Í»á
¡¡º£²ó¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥ÉAI¤È¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AI¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉAI¤³¤½¤¬AI¤ÎÌ¤Íè¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÎ¾¼Ò¤¬¶¦Í¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¬¸Í»á¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉAI¤Ï¹ÈÏ¤ÇºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò°·¤¤¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥ïー¤ò³è¤«¤·¤Æ¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¡¦¿äÏÀ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AI¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤ËÍ¥¤ì¡¢¥µー¥Ðー¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¥Èー¥¯¥ó²Ý¶â¤¬ÉÔÍ×¤ÇÄã¥³¥¹¥È¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ç°ÂÁ´¤ÊAIÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ëº¬¤¶¤·¤¿AI¤äLLM¤Î¶¯¤ß¤È¡¢¹Âç¤Ê²ñ°÷´ðÈ×¡¦·ÐºÑ·÷¤ò»ý¤Ä¡£HP¤Ï¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AI¤Î¼ÂÁõ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢¸Ä¿Í¤«¤é´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¼Ò¤Ï¤³¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡HP¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢AMD¡¢¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤Ê¤É¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥Ù¥ó¥Àー¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¡ÖRakuten AI¡×¤¬Windows¾å¤ÇNPU¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦µ»½Ñ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡Ö³«È¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
¡¡ÆüËÜHP¤Ï¡¢¡ÖRakuten AI for Desktop¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥¢¥¤¥³¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¡¢2026Ç¯½Õ～²Æ¤´¤í¤«¤éÈÎÇäÍ½Äê¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤ò½ü¤¯¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸ÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ëÊý¿Ë¡£
¥¯¥é¥¦¥É¤È¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÎã
¡¡¡ÖRakuten AI for Desktop¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥âー¥É¤È¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥âー¥É¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥¯¥é¥¦¥É¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¤ÎËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬°ÊÆâ¡×¡ÖÄ«¿©ÉÕ¤¡×¤Ê¤É¾ò·ï¤Ë¹ç¤¦¥Û¥Æ¥ë¤ò¸¡º÷¤Ç¤¤ë¡£
½¾Íè¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥âー¥É
¸¡º÷¤Ê¤É¤Î»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡°ìÊý¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥âー¥É¤Ï¡¢µ¡Æâ¤Ê¤ÉÄÌ¿®¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê´Ä¶¤äµ¡Ì©¾ðÊó¤ò°·¤¦¾ìÌÌ¤ÇÍ¸ú¡£¥íー¥«¥ë¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¼ÒÆâ¥áー¥ë¤òAI¤¬Í×Ìó¤·¡¢°ÂÁ´¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¼¡¤Î²ñµÄ¸þ¤±Äó°Æ½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥âー¥É
¥íー¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÍ×Ìó¤Ê¤É¤ò°ÂÁ´¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë
¼Áµ¿±þÅú
――¡ÖRakuten AI for Desktop¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï°Ê¹ß¡¢HP¤ÎÂÐ¾Ý¥Ç¥Ð¥¤¥¹°Ê³°¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¥Æ¥£¥ó»á
¡¡¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÈÇ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÏHP¤Î¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏHP¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎSIM¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
²¬¸Í»á
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎSIM¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë³ÚÅ·¤È²¿¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢²æ¡¹¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂÎ¸³¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ªー¥×¥ó¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¡ÖRakuten AI for Desktop¡×¤Ï¡¢AI¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¤¿¤È¤¨¤ÐCPU¤äGPU¤À¤±¤Ç¤âÆ°ºî¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¾¾±º»á
¡¡¡ÖRakuten AI for Desktop¡×¤Ï¡¢40TOPS°Ê²¼¤ÎNPU¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤âÆ°ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥âー¥É¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï40TOPS°Ê¾å¤ÎNPU¤òÅëºÜ¤·¤¿¼¡À¤ÂåAI¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÈÇ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£
¿å¸ý»á
¡¡ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁªÂò»è¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢HP¤ÈµÄÏÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
――¼Â¼ÁÅª¤Ë¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AI¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖCopilot+ PC¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£
¾¾±º»á
¡¡¤½¤ì¤Ë¶á¤¤ÄêµÁ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£40TOPS°Ê¾å¤ÎNPU¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――HP¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤Ï¡ÖHP AI Companion¡×¤ä¡ÖCopilot¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖRakuten AI for Desktop¡×¤¬²Ã¤ï¤ë¤ÈAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬Ê£¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥æー¥¶ー¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ëÁÛÄê¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤ËÏ¢·È¤äÅý¹ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¾¾±º»á
¡¡¡ÖRakuten AI for Desktop¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ç¤¤ë·Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç½Ð²Ù¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡ÖHP AI Companion¡×¤È¡ÖRakuten AI¡×¤ÏÊä´°´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖHP AI Companion¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÍøÍÑÂÎ¸³¤Î²þÁ±¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ä¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÀßÄê¤ò¼«Á³¸À¸ì¤ÇÅÁ¤¨ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿HP¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥£¥ó»á
¡¡¡ÖRakuten AI¡×¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê²ÁÃÍ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥æー¥¶ー¤¬¥¿¥¹¥¯¤ò´°Î»¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò½õ¤±¡¢ÆÃ¤ËÎ¹¹Ô¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥ê¥µー¥Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¹ÔÆ°¡Ë¡×¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤ò½õ¤±¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
――¡ÖRakuten AI for Desktop¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤ÎÈÎÂ¥¤â´Þ¤á¡¢µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈÎÂ¥¡¦¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
²¬¸Í»á
¡¡º£²ó¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉAI¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤ÇAI¤Î»ÈÍÑ¤¬Èó¾ï¤Ë¹¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ò³ÚÅ·»Ô¾ì¤ÎWeb¾å¤äHP¤ÎÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â´Þ¤á¤ÆÉý¹¤¯¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ëº¬¤¶¤·¤¿AI/LLM¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÂç¤¤¯º¹ÊÌ²½¤¬¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í¤«¤éË¡¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£