¡âME¤¬¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¡È¤â¤°¤â¤°¡É¡¡¥â¥¹Å¹°÷¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë
¡â¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥â¥¹¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï12Æü¤«¤é¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡âME¡Ê¥Î¥Ã¥È¥¤¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö¥Î¥¤¥ß¡¼¤Îº£Ìë¤Ï¤â¤°¤â¤°Æù¥â¥¹¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡âME¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¡ÈÆù¥â¥¹¡É¥È¡¼¥¯¤ä¿©¥ì¥Ý¥Ð¥È¥ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¸ø¼°YouTube¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡ÇÛ¿®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¤ªÎéÆ°²è¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Î¥¤¥ß¡¼¤¬¡È¥â¥¹Å¹°÷¡É¤Ë¡ªÀäÂÐÅö¤Æ¤¿¤¤¥³¥é¥Ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡¡11Æü¤«¤éÇÛ¿®Í½Äê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÆù¥â¥¹¿©¥ì¥Ý¥Ð¥È¥ë¡×Æ°²è¡£Æù¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÆù¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¿©¥ì¥ÝÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¡Ø¡Ö¥â¥¹¤Î¡×¹õÌÓÏÂµí¤Î¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¡Ø¥È¥ê¥×¥ë¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¡Ø¿·¤È¤Ó¤¤ê¥Á¡¼¥º ¡ÁËÌ³¤Æ»¥Á¡¼¥º¡Á¡Ù¤Î¿©¥ì¥Ý¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£
¡¡¡ÖÆù¥â¥¹¥È¡¼¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÁ´3ÊÔ¡Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÂÐ¾Ý¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ°²è¤Ï¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¸ø¼°YouTube¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¡£
¡¡12ÆüÇÛ¿®Í½Äê¤Î¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥ºÊÔ¡×¤Ë¤Ï¡¢Íî¹ç´õÍèÎ¤¡¢³ªÂôË¨»Ò¡¢¿ûÇÈÈþÎè¡¢ÎëÌÚÆ·Èþ¤¬ÅÐ¾ì¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤éÃ¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡©¡É¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
ÈøÌÚÇÈºÚ¡¢ÀîÃæ»ÒÆà·î¿´¡¢Ã«ºêÁáÌí¡¢±ÊÅÄ»í±ûÎ¤¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼ÊÔ¡×¤Ï¡¢12·î4ÆüÇÛ¿®Í½Äê¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡©¡É¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿·¤È¤Ó¤¤ê¥Á¡¼¥ºÊÔ¡×¤Ï¡¢12·î27ÆüÇÛ¿®Í½Äê¡£²Ï¸ý²Æ²»¡¢Ý¯°æ¤â¤â¡¢ÉÚÅÄºÚ¡¹É÷¡¢ËÜÅÄ¼îÍ³µ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£ÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¡Èº£Ç¯Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¡É¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Î¥ì¥·¡¼¥È²èÁü¤ò¥â¥¹¸ø¼°X¤ÎDM¤ËÁ÷¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç¡¢³Æ´ü´Ö60¿Í¤º¤Ä¡Ê1¿Í¤Ë¤Ä¤1¸Ä¡Ë¡¢·×180¿Í¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥·¡¼¥È²èÁü¤òÁ÷¤Ã¤¿¿ÍÁ´°÷¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤ªÎéÆ°²è¤òDM¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Æ°²è¤Ï¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¿Í¤ÎÆ°²è¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡âME¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¡ÈÆù¥â¥¹¡É¥È¡¼¥¯¤ä¿©¥ì¥Ý¥Ð¥È¥ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¸ø¼°YouTube¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡ÇÛ¿®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¤ªÎéÆ°²è¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡11Æü¤«¤éÇÛ¿®Í½Äê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÆù¥â¥¹¿©¥ì¥Ý¥Ð¥È¥ë¡×Æ°²è¡£Æù¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÆù¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¿©¥ì¥ÝÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¡Ø¡Ö¥â¥¹¤Î¡×¹õÌÓÏÂµí¤Î¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¡Ø¥È¥ê¥×¥ë¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¡Ø¿·¤È¤Ó¤¤ê¥Á¡¼¥º ¡ÁËÌ³¤Æ»¥Á¡¼¥º¡Á¡Ù¤Î¿©¥ì¥Ý¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£
¡¡¡ÖÆù¥â¥¹¥È¡¼¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÁ´3ÊÔ¡Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÂÐ¾Ý¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ°²è¤Ï¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¸ø¼°YouTube¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¡£
¡¡12ÆüÇÛ¿®Í½Äê¤Î¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥ºÊÔ¡×¤Ë¤Ï¡¢Íî¹ç´õÍèÎ¤¡¢³ªÂôË¨»Ò¡¢¿ûÇÈÈþÎè¡¢ÎëÌÚÆ·Èþ¤¬ÅÐ¾ì¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤éÃ¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡©¡É¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
ÈøÌÚÇÈºÚ¡¢ÀîÃæ»ÒÆà·î¿´¡¢Ã«ºêÁáÌí¡¢±ÊÅÄ»í±ûÎ¤¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼ÊÔ¡×¤Ï¡¢12·î4ÆüÇÛ¿®Í½Äê¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡©¡É¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿·¤È¤Ó¤¤ê¥Á¡¼¥ºÊÔ¡×¤Ï¡¢12·î27ÆüÇÛ¿®Í½Äê¡£²Ï¸ý²Æ²»¡¢Ý¯°æ¤â¤â¡¢ÉÚÅÄºÚ¡¹É÷¡¢ËÜÅÄ¼îÍ³µ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£ÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¡Èº£Ç¯Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¡É¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Î¥ì¥·¡¼¥È²èÁü¤ò¥â¥¹¸ø¼°X¤ÎDM¤ËÁ÷¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç¡¢³Æ´ü´Ö60¿Í¤º¤Ä¡Ê1¿Í¤Ë¤Ä¤1¸Ä¡Ë¡¢·×180¿Í¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥·¡¼¥È²èÁü¤òÁ÷¤Ã¤¿¿ÍÁ´°÷¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤ªÎéÆ°²è¤òDM¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Æ°²è¤Ï¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¿Í¤ÎÆ°²è¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¡£