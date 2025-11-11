お笑いコンビのかまいたち、櫻坂４６の山粼天が１１日、ＮＨＫ大阪放送局（ＢＫ）で「ＢＫ１００年 大コント祭」（２８日、後７時５７分＝関西ローカル）の収録に参加した。

番組では、これまでＢＫで放送・制作してきた「名物番組」や現在放送中の「人気番組」をテーマにコントを書き、ＮＨＫ上方漫才コンテストに出演した芸人がＶＴＲで出演。さらにＢＫゆかりの大物ゲストも参戦した、この先１００年も関西で語り継がれる究極のコント番組となっている。

収録を終えたかまいたち・山内健司は「ＮＨＫのセットを使ったおふざけコントは、禁断のやりたいけど、やらせてもらえないっていうシチュエーションなので、それができているっていうのが、見ていてめちゃくちゃ面白かったです」と感想を語った。濱家隆一は「ＮＨＫだからこそできるコントの枠の中で、芸人がどこまでＮＨＫさんとの攻め合いでふざけることができるのか。型破りなことができるかというのを、だいぶ大目に見てもらった感じがします」と振り切ったコントに爆笑した。

大阪出身の山粼は、朝ドラの大ファンで「ごちそうさん」（２０１３年）を毎朝見ていたという。１００年という長い歴史に「見たことのない番組や、生まれる前にあった番組もこのようなコントという新しい形で体験することができたのが、すごく面白かったです」と、ほほ笑んだ。出演してみたいコントにも「朝ドラ」を挙げた山粼は「小学生の頃に見ていた懐かしい朝ドラとかをちょっと再現してほしい」と希望。濱家は「おかあさんといっしょ」を挙げ「子供の番組にグッと踏み込みたい」とニヤリ。山内は「大相撲中継とか。ちょっとさせていただきたい」と攻めた。

現在放送中の朝ドラ「ばけばけ」にも出演を熱望する島根県出身の山内。「金持ちの問屋さんとか、金持ち商人ならいけます！」とオファーを待ち望んでいた。