£²¿Í¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¢¤ê¤Ë¡Ä¡¡½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Î¶»¤ò¼ê¤Ç¿¨¤Ã¤¿¤«¡¡²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê£³£´¡Ë¤òÂáÊá¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù
¡¡½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Î¶»¤ò¼ê¤Ç¿¨¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê£³£´¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¤¬£±£±·î£±£±Æü¤ËÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀÀÐ»Ôºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê£³£´¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©·Ù¤Î¤è¤ë¤ÈÃË¤Ï¡¢¢¦£··î£²£·Æü¤Ë½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡ÊÅö»þ£±£´¡Ë¤È£²¿Í¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¢¤ê¤Ë¡¢²Ã¸ÅÀî»ÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÃó¼Ö¤·¡¢ÃË¤Î¾èÍÑ¼ÖÆâ¤Ç¤½¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Î¶»¤ò¼ê¤Ç¤µ¤ï¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¢¦£¸·î£±£°Æü¤Ë¤âÃË¤Î¼«Âð¤Ç¡¢Æ±¤¸½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Î¶»¤ò¼ê¤Ç¿¨¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃË¤È½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ï¡¢½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î³èÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡£¹·î¤Ë½÷»ÒÃæ³ØÀ¸ËÜ¿Í¤È¤½¤ÎÎ¾¿Æ¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡¢£··î¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¶»¤ò¤µ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢£¸·î¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£