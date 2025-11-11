µÜÀî°ìÏ¯ÂÀ¡¡ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡¡¡ÖËÍ¤Î»ö¤ò¤È¤Æ¤âË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¿ÍÅÁ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢À¨¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÜÀî°ìÏ¯ÂÀ¡Ê59¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£8Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢Ê¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¼Ô¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯92¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬Î¹Î©¤¿¤ì¤¿¡Ä¤È¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±À¤Î¾å¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤«¤é20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡£»£±Æ¸å¡¢ËÍ¤Î»ö¤ò¤È¤Æ¤âË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¿ÍÅÁ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢À¨¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤¹¤È¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿´¤«¤é¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï01Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¾üÂ÷·º»ö¡¦¾®»³ÅÄ¾¼Ê¿¡¡Î¹Ï©¤Î²Ì¤Æ¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£