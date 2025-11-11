TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´Àþ¤ÎÊä½¤¹©»ö¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ëÆþ»¥¤ÇÃÌ¹ç¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬¤­¤ç¤¦¡¢ÅìµþÅÔÄ£¤äÅÔÆâ¤Î¹©»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿»ö¶È¼Ô¤ÏÅÔÆâ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡ÖÅìÅ´¹©¶È¡×¡¦¡ÖÄÚ°æ¹©¶È¡×¡¦¡ÖÁáÀî·úÀß¡×¡¢¿ÀÆàÀî¤Î¡ÖÅìµÞµ°Æ»¹©¶È¡×¡¦¡ÖÆü¿®¹©¶È¡×¡¢Ê¡²¬¸©¤Î¡Ö»°µ°·úÀß¡×¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ6¼Ò¤Ç¤¹¡£

´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6¼Ò¤ÏÅÔ¤Î¸òÄÌ¶É¤¬¹Ô¤¦ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´Àþ¤ÎÀþÏ©¤ÎÊÝ¼é¹©»ö¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÆþ»¥¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¼õÃí¤¹¤ë¶È¼Ô¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

È¯Ãí¼Ô¤ÎÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤âÃÌ¹ç¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ÏÅìµþÅÔÄ£¤Ë¤âÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¹©»ö¤ÎÆþ»¥¤Ï1·ï¤¢¤¿¤ê¿ôÀéËü±ß¤«¤é1²¯±ß¤Û¤É¤Ç¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éÆ±¤¸Ï©Àþ¤òÆ±¤¸¶È¼Ô¤¬·ÑÂ³¤·¤ÆÍî»¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£