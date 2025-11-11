¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¤ÏÁ°²óÇÆ¼Ô¤ÎÀÐÀîÎË¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡Ú»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥´¥ë¥Õ¡Û¡¡
ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡Ë¤¬11Æü¤Ë22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö¤È2030Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤ë»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ê13Æü³«Ëë¡Ë¤Ç¤ÏÁ°²óÇÆ¼Ô¤ÎÀÐÀîÎË¡Ê34¡¢CASIO¡Ë¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¥×¥íÅ¾¸þ²ñ¸«¤ÎÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¥×¥í
ÃæÌî¤Ï¡Ö»ä¡¢ÃæÌîÑÛÂÀÏº¤ÏËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥×¥íÅ¾¸þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥íÅ¾¸þ¤òÀë¸À¡£¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤Î4Ç¯´Ö¤Ï¡¢¹ñÆâ¡¢³¤³°¤ÈÍ¥¾¡¤·¤¿´î¤Ó¤ä2½µ´ÖÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ê¤É¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¼Â¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¼«Ê¬¤Îº£²ó¤Î¥×¥íÅ¾¸þ¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥×¥íÅ¾¸þ¤Ç¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬Ì´¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¤È¤¤¤¦¤³¤Î¿¦¶È¡¢¤¤¤¶¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢´ò¤·¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÀ¼¤¬¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ú»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¡Âè1¥é¥¦¥ó¥É¡Û
¢£9»þ40Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È
ÀÐÀî ÎË¡ÊCASIO¡Ë
À¸¸»»û Î¶·û¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë
ÃæÌî ÎÛÂÀÏ¯¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡Ë