¾¾ËÜ¡¢J3ºÇ½ªÀáËÌ¶å½£Àï¤Ï¡ØÀ¾¤¬µÖ¡Ù³«ºÅ¤Ë·èÄê¡ÄËÜµòÃÏ¤ÏÍèÇ¯3·î¤è¤ê»ÈÍÑºÆ³«¤Î¸«ÄÌ¤·
¡¡¾¾ËÜ»³²íFC¤Ï11Æü¡¢º£·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ø2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè38Àá ¾¾ËÜ»³²íFCvs¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤¬¡ØÌ£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÂè38Àá¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£Àï¤ò¡ØÌ£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¡Ù¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¾¾ËÜ»³²íFC¤Ï¡¢Àè·î¾å½Ü¤ËËÜµòÃÏ¡Ø¥µ¥ó¥×¥í¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¡Ù¤¬°ìÉôÀßÈ÷¤ÎÇËÂ»¤Ë¤è¤ê»ÈÍÑÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°Ê¹ß¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂåÂØÃÏ¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¾¾ËÜ»³²íFC¤Ï¡¢¾¾ËÜ·úÀß»öÌ³½ê¤«¤é¡Öº£¸å¤Î¹©»ö·×²è¤ò¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤À¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ»¤»¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿À¼ÌÀ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÅ´¹üÉôºà¤ÎµÒÀÊÍî²¼¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ç¤Î¡Ø2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ºÅ¡Ù¡¢¤ª¤è¤Ó¡ØÍèµ¨¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°³«Ëë°Ê¹ß¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ºÅ¡Ù¤Î2ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ×Ë¾½ñ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¾¾ËÜ·úÀß»öÌ³½ê¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖËÜÆü11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢Æ±»öÌ³½ê¤«¤é¡¢Í×Ë¾½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú½ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Íèµ¨³«Ëë¤Þ¤Ç¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤»Ý¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£Àï¡Ê¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö°ÆÈ¯À¸¸å¡¢ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ïº£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ºÅ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æ±»öÌ³½ê¤È¶¨µÄ¡¢Í×Ë¾¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö°ìÊý¡¢Æ±»öÌ³½ê¤è¤êº£¸å¤Î¹©»ö·×²è¤ò¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤À¤¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊ»¤»¤Æ¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËºÝ¤·¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢»ÜÀß´ÉÍý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜ·úÀß»öÌ³½êÍÍ¤Î¤´ÂÐ±þ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢Ä´ºº¡¦¹©»ö¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¤Ë²ñ¾ì¤òÊÑ¹¹¤·³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¡¢ÅìµþÅÔ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡¢FCÅìµþ¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¢Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Î³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤ÈÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¹¡£ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î»î¹ç³«ºÅ¤òºÇÍ¥Àè¤È¹Í¤¨¡¢Ä¹Ìî¸©¤È¤Ï´ü¸Â¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¶¨µÄ¡¦Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¡Æ¤²ñ¤Î·ë²Ì¡¢ËÜ·ï¤¬µ©Í¤Ê»ö¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢¹½Â¤¾å¤â±þµÞ¡¦Éüµì¤È¤â¤ËÂçµ¬ÌÏ¹©»ö¤ÈÄ¹´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤Î¸«²ò¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£µ¨Ãæ¤Î¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ïº¤Æñ¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öº£²ó¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢J¥ê¡¼¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¡¢FCÅìµþ¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¢Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¡¢¤½¤·¤ÆÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¡¢¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡¢FCÂçºå¡¢¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢³ÆÃÏ°è¤Î¼«¼£ÂÎ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ÉÍý¼Ô¤Ê¤É¡¢¤¿¤¤¤Ø¤óÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»î¹çÆü»þ¡¦²ñ¾ìÊÑ¹¹¤Ç´ÑÀï·×²è¤ò¤´ÊÑ¹¹¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§¡¹ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à4»î¹ç¤ò²¿¤È¤«¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö°ìÆ±¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Öº£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿J£²¾º³Ê¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤È´¤¯»ÑÀª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤È²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤â¥¯¥é¥Ö°ìÆ±Á´ÎÏ¤ÇÀï¤¤È´¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¾¾ËÜ»³²íFC¤Î³èÆ°¤Ø¤´Íý²ò¡¢¤´¶¨ÎÏ¡¢¶¦ÁÏ¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÂè38Àá¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£Àï¤ò¡ØÌ£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¡Ù¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¾¾ËÜ»³²íFC¤Ï¡¢Àè·î¾å½Ü¤ËËÜµòÃÏ¡Ø¥µ¥ó¥×¥í¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¡Ù¤¬°ìÉôÀßÈ÷¤ÎÇËÂ»¤Ë¤è¤ê»ÈÍÑÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°Ê¹ß¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂåÂØÃÏ¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿À¼ÌÀ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÅ´¹üÉôºà¤ÎµÒÀÊÍî²¼¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ç¤Î¡Ø2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ºÅ¡Ù¡¢¤ª¤è¤Ó¡ØÍèµ¨¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°³«Ëë°Ê¹ß¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ºÅ¡Ù¤Î2ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ×Ë¾½ñ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¾¾ËÜ·úÀß»öÌ³½ê¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖËÜÆü11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢Æ±»öÌ³½ê¤«¤é¡¢Í×Ë¾½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú½ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Íèµ¨³«Ëë¤Þ¤Ç¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤»Ý¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£Àï¡Ê¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö°ÆÈ¯À¸¸å¡¢ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ïº£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ºÅ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æ±»öÌ³½ê¤È¶¨µÄ¡¢Í×Ë¾¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö°ìÊý¡¢Æ±»öÌ³½ê¤è¤êº£¸å¤Î¹©»ö·×²è¤ò¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤À¤¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊ»¤»¤Æ¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËºÝ¤·¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢»ÜÀß´ÉÍý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜ·úÀß»öÌ³½êÍÍ¤Î¤´ÂÐ±þ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢Ä´ºº¡¦¹©»ö¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¤Ë²ñ¾ì¤òÊÑ¹¹¤·³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¡¢ÅìµþÅÔ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡¢FCÅìµþ¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¢Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Î³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤ÈÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¹¡£ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î»î¹ç³«ºÅ¤òºÇÍ¥Àè¤È¹Í¤¨¡¢Ä¹Ìî¸©¤È¤Ï´ü¸Â¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¶¨µÄ¡¦Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¡Æ¤²ñ¤Î·ë²Ì¡¢ËÜ·ï¤¬µ©Í¤Ê»ö¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢¹½Â¤¾å¤â±þµÞ¡¦Éüµì¤È¤â¤ËÂçµ¬ÌÏ¹©»ö¤ÈÄ¹´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤Î¸«²ò¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£µ¨Ãæ¤Î¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ïº¤Æñ¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öº£²ó¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢J¥ê¡¼¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¡¢FCÅìµþ¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¢Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¡¢¤½¤·¤ÆÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¡¢¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡¢FCÂçºå¡¢¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢³ÆÃÏ°è¤Î¼«¼£ÂÎ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ÉÍý¼Ô¤Ê¤É¡¢¤¿¤¤¤Ø¤óÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»î¹çÆü»þ¡¦²ñ¾ìÊÑ¹¹¤Ç´ÑÀï·×²è¤ò¤´ÊÑ¹¹¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§¡¹ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à4»î¹ç¤ò²¿¤È¤«¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö°ìÆ±¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Öº£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿J£²¾º³Ê¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤È´¤¯»ÑÀª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤È²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤â¥¯¥é¥Ö°ìÆ±Á´ÎÏ¤ÇÀï¤¤È´¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¾¾ËÜ»³²íFC¤Î³èÆ°¤Ø¤´Íý²ò¡¢¤´¶¨ÎÏ¡¢¶¦ÁÏ¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×