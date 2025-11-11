¹âÃÎ¡¦ÅÚº´À¶¿å»ÔÄ¹¤é4¿ÍÂáÊá¡¡¹©»öÆþ»¥¤Ç´±À½ÃÌ¹ç¤Îµ¿¤¤¡¡Æþ»¥¤ÎºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ò»öÁ°¤ËÏ³¤é¤·¤¿¤«¡¡Â£¼ýÏÅ¤â»ëÌî¤ËÄ´¤Ù
¹âÃÎ¸©¤ÎÅÚº´À¶¿å»Ô¤¬È¯Ãí¤·¤¿¹©»ö¤ò¤á¤°¤ê¡¢Æþ»¥¤ÎºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ò»öÁ°¤ËÏ³¤é¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¸½¿¦¤Î»ÔÄ¹¤é4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÚº´À¶¿å»ÔÄ¹¤ÎÄø²¬ÍÇÍÆµ¿¼Ô¡Ê66¡Ë¤é4¿Í¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4¿Í¤Ï¶¦ËÅ¡£5·î28Æü¤Ë»Ô¤¬¹Ô¤Ã¤¿»ÜÀß¤Î²þ½¤¹©»ö¤Î»ØÌ¾¶¥ÁèÆþ»¥¤Ç¡¢Äø²¬ÍÆµ¿¼Ô¤¬ºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ò»ÔµÄ¤ÎÃË¤Ë¶µ¤¨¡¢¤½¤Î»ÔµÄ¤«¤é½ç¼¡¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË2¿Í¤Ë¾ðÊó¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢Æþ»¥¤ÎºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤Î5912Ëü±ß¤è¤ê1Ëü±ß¹â¤¤¡¢5913Ëü±ß¤Ç¶¦ÈÈ¼Ô¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤ËÍî»¥¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï4¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â£¼ýÏÅ¤â»ëÌî¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£