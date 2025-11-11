¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿¤¬¡Ö500±ß¡×¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë2Æü´Ö¡¡¥·¥á¤Ë¥Ð¥¿¡¼¥é¥¤¥¹ÅêÆþ¤Ç¥ê¥¾¥Ã¥ÈÉ÷¤Ë¤âÊÑ²½¡Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ¡Û
¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¥½¡¼¥¹¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ñ¥¹¥¿ÀìÌçÅ¹¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥ì¥Ã¥É¥Ñ¥¹¥¿¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÅìµþ¡¦¿·¶¶±ØÁ°¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¢¨Ê¸Ãæ²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þÉ½µ
¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥«¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·Ú¤ËÄÌ¤¨¤ë ¡ÖÆü¾ï¤Î°ìÇÕ¡×¤òÌÜ»Ø¤·ÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ñ¥¹¥¿ÀìÌçÅ¹¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥ì¥Ã¥É¥Ñ¥¹¥¿¡×¡£2024Ç¯3·î¤Ë¼ÇÂçÌç¤Ç1¹æÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¿ÀÊÝÄ®Å¹¡¢º£²ó¤Î¿·¶¶Å¹¤Ç3Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¥ï¥¤¥ë¥É¥ì¥Ã¥É¥Ñ¥¹¥¿¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸
¼«²ÈÀ½¥½¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤Ï¡¢ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë°ì»®¤º¤ÄÄ´Íý¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥ì¥Ã¥É¥Ñ¥¹¥¿¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡£¥½¡¼¥¹¤ÈÌÍ¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤ëÆÈ¼«¤Î ¡Ö¼Ñ¹þ¤ß¥Ñ¥¹¥¿À½Ë¡¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î°ì¸ý¤Þ¤Ç¥¢¥Ä¥¢¥Ä¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ä¤Ã¤¿¥½¡¼¥¹¤Ë ¡Ö¥·¥áÀìÍÑ¤Î¥Ð¥¿¡¼¥é¥¤¥¹¡Ê150±ß¡Ë¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¥ê¥¾¥Ã¥ÈÉ÷¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£
Î©ÃÏ¤ÏJR¿·¶¶±Ø ±¨¿¹¸ý¤ò½Ð¤ÆÅÌÊâ¤¹¤°¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Î ¡ÖÀÖ¡×¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿³°´Ñ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î³«ÊüÅª¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤ò³°¤«¤é´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¥·¥á¤Þ¤ÇìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¦°ì»®¡Ê°ìÉô¾Ò²ð¡Ë¡Û
⚫︎¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿¡¡990±ß
¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Á¡¼¥º¤äßÕ¤ê¥Á¡¼¥º¡¢ÍÈ¤²¤Ê¤¹¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥ì¥Ã¥É¥Ñ¥¹¥¿¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡£¡Ê¿É¤µÌµ¤·ÂÐ±þ²ÄÇ½¡Ë
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¡Ê¥×¥é¥¹100±ß¡Ë
⚫︎¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡¡1,150±ß
Ç»¸ü¤ÊµíÆý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼«²ÈÀ½¥½¡¼¥¹¤¬¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¡£
¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥ì¥Ã¥É¥Ñ¥¹¥¿¡¡¿·¶¶ÅÀ¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿¡×¤ò¡¢½ªÆü£±»® 500±ß ¤Ë¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ò ¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥ì¥Ã¥É¥Ñ¥¹¥¿ ¿·¶¶Å¹¡×¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ× ¡Ó
¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâÍÆ
¡Ö¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿¡×¤ò¡¢¥ª¡¼¥×¥óµÇ°ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö
2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î2Æü´Ö
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿ 990±ß ¢ª 500±ß
¢¨¿É¤µÌµ¤·ÂÐ±þ²ÄÇ½
¢¨Å¹Æâ°û¿©¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÉÔ²Ä¡Ë
¢¨¥ï¥¤¥ë¥É¥ì¥Ã¥É¥Ñ¥¹¥¿ ¿·¶¶Å¹¤Î¤ß¤Ç¼Â»Ü
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
¡¦Å¹ÊÞÌ¾
¥ï¥¤¥ë¥É¥ì¥Ã¥É¥Ñ¥¹¥¿ ¿·¶¶Å¹
¡¦¥ª¡¼¥×¥óÆü
2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦±Ä¶È»þ´Ö
¡ã¥é¥ó¥Á¡ä11:00¡Á15:00
¡ã¥Ç¥£¥Ê¡¼¡ä17:00¡Á22:00
¡¦½»½ê
¢©105-0004¡¡ ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶2-16-1¡¡¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë1³¬¡¡120¹æ¼¼
¢¨JR¿·¶¶±Ø ±¨¿¹¸ý¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
¡¦ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿¡Ê990±ß¡Ë¡¢¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡Ê1,150±ß¡Ë¡¢ÌÀÂÀ»Ò¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê1,090±ß¡Ë¡¢¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¡Ê1,090±ß¡Ë¡¢ÄÉ²Ã¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿¤Ï ¡ÈÀÖ¥ï¥¤¥ó¡É ¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Î°ïÉÊ
¡º¤Î¥Ð¥¿¡¼¥é¥¤¥¹¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë