¥È¥Þ¥È²Á³ÊºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡ÄÊ¿Ç¯¤Î2.4ÇÜ¤Ë¡¡¡È¿©Âî¤ÎÌ£Êý¡É¥«¥ì¡¼¤Ë¤âÂÇ·â¡ÖÁ´¥á¥Ë¥å¡¼ÃÍ¾å¤²¤Ï15Ç¯·Ð±Ä¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡×¤È¸ì¤ëÅ¹¤â
¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¿§¤Å¤¤¤¿¥È¥Þ¥È¡£
¥µ¥é¥À¤Ë¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¡¢¥·¥Á¥å¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ëËüÇ½¤Î¿Íµ¤ÌîºÚ¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£
¥È¥Þ¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ç´¥ÇÕ¤·¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤ó¤ÀÎÁÍý¤Ë¤â¡¢¥È¥Þ¥È¤¬¥É¡¼¥ó¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TOMATO¡ßTOMATO DE LUCEÅ¹Ä¹¡¡¥¢¥â¥Ó¡¦¥¢¥¿¥Í¥·¥¦¥¹¤µ¤ó¡§
¤¹¤Ù¤Æ¥È¥Þ¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¡¼¥È¤«¤é¥µ¥é¥À¡¢¥¹¡¼¥×¡¢¥½¡¼¥¹¡¢Á´Éô¤Þ¤È¤á¤Æ¥È¥Þ¥È¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¡¦ËÅç¶è¤Î¥È¥Þ¥ÈÎÁÍýÀìÌçÅ¹¡ÖTOMATO¡ßTOMATO DE LUCE¡×¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¥È¥Þ¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥È¥Þ¥È¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Å¹Ä¹¤Î¥¢¥â¥Ó¡¦¥¢¥¿¥Í¥·¥¦¥¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¡Ê»Ô¾ì¤Ç¡Ë¸«¤¿¤é¥È¥Þ¥È1¸Ä300±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢·ë¹½¹â¤¹¤®¤Æ¤¢¤Þ¤êÍø±×¤Ê¤¯¤Æ¡£°Â¤¤¤È¤¤Ï¡Ê1¸Ä¡Ë88±ß¤È¤«100±ß¤È¤«¡£º£¤Ï¹â¤¤¡£¡Ê1¸Ä¡Ë270±ß¤È¤«300±ß¤È¤«¡¢2ÇÜ¤°¤é¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÇÀ¶È¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥Þ¥È¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬1kgÅö¤¿¤ê1225±ß¤È¤Ê¤ê²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡£
Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â2.4ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥Þ¥È¤Î¼çÍ×»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë·§ËÜ¸©¤¬8·î¤ËµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢½Ð²ÙÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áê¾ì¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥Þ¥È¤Î¹âÆ¤Ï¡¢¿©Âî¤ÎÌ£Êý¡¦¥«¥ì¡¼¤âÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿ÌîºÚ¤¬À¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¡£
Åìµþ¡¦¿ÀÅÄ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼ ¥«¥à¥¤¡×¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÌîºÚ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥«¥ì¡¼¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é15Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¡¢ºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼ ¥«¥à¥¤¤Î½ô¶¶¹¨ÌÀÅ¹Ä¹¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢Á´¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï15Ç¯·Ð±Ä¤·¤Æ½é¤á¤ÆÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Á´Éô¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢11·î¤«¤é¥«¥ì¡¼¤ÏÁ´ÉÊ90±ß¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï110±ß¤«¤é220±ß¤ËÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¹âÆ¤Ï¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼ ¥«¥à¥¤¡¦½ô¶¶¹¨ÌÀÅ¹Ä¹¡§
¥¹¡¼¥×¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥È¥Þ¥È¡¢À¸¤Î¥È¥Þ¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¤½¤ì¤â¹â¤¹¤®¤Æ¡¢º£¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤ò²ÈÄí¤ÇÄ´Íý¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤ÊºàÎÁÈñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò»»½Ð¤·¤¿¡È¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹Êª²Á¡É¡£
9·î¤Ï1¿©Åö¤¿¤ê438±ß¤È¤Ê¤ê¡¢1Ç¯Á°¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù74±ß¾å¾º¡£
¤µ¤é¤Ë10·î¤Î¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹Êª²Á¤Ï1¿©460±ßÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢º£¸å¤Ï²áµîºÇ¹âÃÍ¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼ ¥«¥à¥¤¡¦½ô¶¶Å¹Ä¹¡§
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÍÃÊ¤¬¤Þ¤¿¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£