Âç¿Íµ¤¤ÇÂ³¡¹¤È¡ÄÌ¾¸Å²°¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¸þ¤«¤¦¡È2¤Ä¤Î°Õ³°¤Ê¾ì½ê¡É¡Ö¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¤¡×¡ÖÎò»Ë´¶¤¸¤ë¡×
¡¡Ì¾¸Å²°¤Î°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤Ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾¸Å²°¹Á¤ÎÆî¶Ë´ÑÂ¬Á¥¡Ö¤Õ¤¸¡×¤ÈÌ¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤Ë¤¢¤ëÆ«¼§´ï¤ÎÌ¾½ê¡Ö¥Î¥ê¥¿¥±¤Î¿¹¡×¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â³°¹ñ¿Í¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷Ì¾½ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¾¸Å²°¹Á¤Ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Â³¡¹¤È
¡¡Ì¾¸Å²°¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ì¾¸Å²°¹Á¤Ë·¸Î±Ãæ¤Î¡ÖÆî¶Ë´ÑÂ¬Á¥¤Õ¤¸¡×¤¬Âç¿Íµ¤¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤¸¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡Ö¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢À¾ÍÎ¤Î¿Í¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
Á¥Æâ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤«¤éÍè¤¿ÆóÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¡¢1»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÁ¥Æâ¤ò¸«³Ø¡£ÆÃ¤Ë¿²¼¼¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤«¤éÍè¤¿´Ñ¸÷µÒ¡§
¡Ö¥µ¥¤¥º¤¬¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¤¡×
°ìÊý¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤«¤éÍè¤¿¿Æ»Ò¤Ï¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Î´õË¾¤Ç¡Ö¤Õ¤¸¡×¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤«¤éÍè¤¿½÷À¡§
¡Ö¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤ÏÆî¶Ë¤Ë¤È¤Æ¤â¶á¤¯¡¢¤è¤¯Æî¶Ë¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÆî¶ËË¬Ìä¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿½÷À¡§
¡Ö2½µ´ÖÁ°¤Ë¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÁ¥¤È¤È¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¡Ö¤Õ¤¸¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤Õ¤¸¡×¤¬À¸¤à¿·¤·¤¤Ì¾¸Å²°´Ñ¸÷
¡¡Ì¾¸Å²°¹Á¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤Î´ó¹Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤â¥Ó¥ë9³¬Ê¬¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ê¡¢Ìó2000¿Í¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¹ë²ÚµÒÁ¥¤¬Ì¾¸Å²°¹Á¤Ë´ó¹Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é¹ë²Ú¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤¬Ì¾¸Å²°¹Á¤ËÂ¿¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹Á¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡Ö¤Õ¤¸¡×¤¬¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ç¥»¥ó¥È¥ì¥¢¤ËÅþÃå¤·¡¢¡Ö¤Õ¤¸¡×¤òË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡§
¡Ö»ä¤Î»Ò¶¡¤ÏÁ¥¤Èµû¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÌ¾¸Å²°¹Á¤À¤È¡Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤ë¡×
¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¹Á¿åÂ²´Û¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É¤Ê¤É¼þÊÕ¤Î»ÜÀß¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡§
¡ÖÍ·¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡£¾®¤µ¤¤»Ò¶¡¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¥¨¥ê¥¢¡×
²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë´Ñ¸÷¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°Õ³°¤Ê¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥Î¥ê¥¿¥±¤Î¿¹¡×
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤Î¡È°Õ³°¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤¬¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤Î¡Ö¥Î¥ê¥¿¥±¤Î¿¹¡×¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Æ«¼§´ï¥áー¥«ー¡Ö¥Î¥ê¥¿¥±¡×¤Îµì¹©¾ìÀ×ÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤«¤éÍè¤¿´Ñ¸÷µÒ¡§
¡ÖÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¥É¥¤¥Ä¤«¤éÍè¤¿´Ñ¸÷µÒ¡§
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¼§´ï¤ÎÀ¸»º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥Þ¥¤¥»¥ó¤òË¬¤ì¡¢¼§´ïÀ¸»º¸½¾ì¤â¸«³Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¡×
»ÜÀß¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡ÖÎãÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â2ÇÜ¶á¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾¸Å²°±Ø¤Ë¤â¶á¤¯¡¢¶áÎÙ¤Î¡Ø¥È¥è¥¿»º¶Èµ»½ÑµÇ°´Û¡Ù¤È¹ç¤ï¤»¤ÆË¬¤ì¤ë¡×
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ë¬¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤«¤éÍè¤¿´Ñ¸÷µÒ¡§
¡ÖÀÎ¤Ï·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¿©´ï¤È¥Î¥ê¥¿¥±¤Î¥»¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ¤Ë¥Î¥ê¥¿¥±¤Î´ï¤ò»È¤¦¡×
¥Î¥ê¥¿¥±¤Î¿©´ï¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é80Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ê¥¿¥±¤Ï³Ê¼°¤¢¤ë¿©´ï¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤äÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë»È¤ï¤ì¡¢º§Îé¤äÂ£Åú¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤Î¡È°Õ³°¤Ê2¥«½ê¡É¤¬¡¢¤¤¤ÞÀ¤³¦¤ÎÎ¹¿Í¤¿¤Á¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î27ÆüÊüÁ÷