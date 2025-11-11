¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡×¤è¤ê¡ÖPOP UP PARADE ¥Ü¥à¡×2026Ç¯5·îÈ¯Çä
¡ÚPOP UP PARADE ¥Ü¥à¡Û 2026Ç¯5·î È¯ÇäÍ½Äê 11·î11Æü Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï ²Á³Ê¡§6,500±ß
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢Á´¹â165mm¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖPOP UP PARADE ¥Ü¥à¡×¤ò2026Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï6,500±ß¡£11·î11Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ü¥à¡×¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Æ³²ÐÀþ¤ò»×¤ï¤»¤ëÏÓ¤äÆ¹¤Î°áÁõ¡¢Æ¬Éô¤ÎÆß¤¤¥Ä¥ä¤Ê¤É¡¢ºÙ¤ä¤«¤ÊÂ¤·Á¤ÈºÌ¿§¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
(C) 2025 MAPPA¡¿¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ©Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡¿½¸±Ñ¼Ò