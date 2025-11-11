¡Ú¥Í¥³Ì¡²è¡Û¡ÖÉï¤Ç¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¤è¤¯³ú¤à¡×¡Ä±öÂÐ±þ¤¹¤®¤ëÊÝ¸îÇ¤¬¡È¿²µ¯¤¤À¤±¡É»ÒÇ¤ËÌá¤ëÍýÍ³¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¾ùÅÏ²ñ¤Ç¸«¤«¤±¤¿¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤ÇÌÓ¶Ì¤À¤é¤±¤Î»ÒÇ¡£³ú¤ßÊÊ¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ú¤¼è¤ê¼ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÃ±¿È¼Ô¤Ç¤âOK¡×¤È¤¤¤¦Î¤¿Æ¾ò·ï¤ò¤æ¤ë¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¡ÖÉ®Ë·¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¹õÇ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â±öÂÐ±þ¤ÇÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¤¡£ÌîÀ¸¤òËº¤ì¤Æ²û¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤À¼í¤ê¤ÎÎý½¬¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÇÄÞ¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢X¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÉ®Ë·Æüµ¤µ¤ó(@720yushin)¤Î¡Ö¤¦¤Á¤ÎÇ¤ÏÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÏºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤äÉ®Ë·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
²û¤«¤Ê¤¤Ç¡ÖÉ®Ë·¡×¤ÎÉáÃÊ¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤ÎºÅÂ¥¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤ª»®¤òÃÖ¤¤¤Æ¤âµ¤¤Å¤«¤º¡¢¾¯¤·¤¹¤ë¤È¡Ö¤ª?¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É÷¾ð¤Ç¤Ä¤Ä¤¯¤«¤é¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ô¤¤¼ç¤¬¤¯¤ì¤¿¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀá¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ®Ë·Æüµ¤Ë¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤«¤²¤ÇÀä¿©¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â»ô¤¤¼ç¤ÏÀ©ºÛ¤òÌÈ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢É®Ë·¤ÏÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤È¥Ò¥²¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾ï»ÅÍÍ¤Ç¥Ò¥²¤ò¸å¤íÂ¦¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ç¤Î¥Ò¥²¤¬¸å¤íÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¡×¤ä¡Ö·Ù²ü¡×¤ò¼¨¤¹¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÍý¤ä¤ê¥Ò¥²¤òÌá¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ç¤Îââ»ý¤À¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê嚙¤ß¤Ä¤«¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤òº¹¤·½Ð¤¹¤È¥Ô¥¡¼¥ó¤ÈÁ°¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¼ä¤·¤µ¤È¸ÍÏÇ¤¤¡×¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉÁ¤»Ï¤á¤¿
É®Ë·¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¡¢¸½ºß¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£É®Ë·¤Ï¡¢¾ùÅÏ²ñ¤Ç¸«¤«¤±¤¿¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤ÎÌÓ¶Ì¤¬¡¢²ø²æ¤ò¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎ¢¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£³ú¤ßÊÊ¤¬·ã¤·¤¯¡¢»ÒÇ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Î¤¿Æ¤¬·è¤Þ¤é¤º¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤Ï1ºÐÈ¾¤Ç¤¢¤ë¡£
É®Ë·Æüµ¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â±öÂÐ±þ¤Ç¼ä¤·¤µ¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò²¿¤«¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¯¤ÆÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Ë¥´¥í¥´¥í¤¹¤ê¤¹¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Ð¤ÇÍÏ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤è¤½¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë²û¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡¼!¡Ù¤ÈÌå¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
²û¤«¤Ê¤¤Ç¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ®Ë·¤ÎÀ³Ê¤Ï¡¢¡Ö´Å¤¨¤Ê¤¤¡¢Éï¤Ç¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¤è¤¯³ú¤à¡¢¼í¤ê¤ÎÎý½¬¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£¸·¤·¤¤·³¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿²µ¯¤¤À¤±¤ÏµÛ¤¤ÊÊ¤¬½Ð¤Æ¡¢»ÒÇ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¤ËÊìÇ¤ÈÎ¥¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö°¦¤é¤·¤¤´éÎ©¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÆ°¤¤È¤«¤¬¤È¤Ü¤±¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²óÅú¤·¤¿¡£
É®Ë·¤¯¤ó¤È¤ÎÀ¸³è¤Ç¡Ö¾Ð¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦É®Ë·Æüµ¤µ¤ó¡£¤¿¤È¤¨²û¤«¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÉ®Ë·¤ò°¦¤ª¤·¤à»Ñ¤¬Æüµ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§É®Ë·Æüµ(720yushin)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£