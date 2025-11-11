¡Ö¼»ÅÊ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÁË¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤ÈIVE¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Î°¼Á¥Ç¥Þ¤òÎ®¤·¤¿¡Ö¥¿¥ë¥É¥¯¼ýÍÆ½ê¡×¡¢2¿³¤Ç¤âÄ¨Ìò·º
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÃæ½ý¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¿¥ë¥É¥¯¼ýÍÆ½ê¡×¤Î±¿±Ä¼ÔA»á¡Ê36¡Ë¤¬¡¢¹µÁÊ¿³¤Ç¤âÄ¨Ìò·º¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½È½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢ÂÀ¤â¤â¤Î98¡ó¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë
´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤ËÌ¢±ä¤¹¤ë¡È¥µ¥¤¥Ð¡¼¥ì¥Ã¥«¡¼¡Ê¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎË½Ïª¡¦±ê¾å¤òÀú¤ë¹Ô°Ù¡Ë¡É¤ËÂÐ¤·¡¢»ÊË¡¤¬¸·³Ê¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î11Æü¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡ËÃÏºÛ·º»ö¹µÁÊ1-3Éô¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥ß¥ó¥½¥¯ÉôÄ¹È½»ö¡Ë¤Ï¡¢¾ðÊóÄÌ¿®ÌÖË¡¾å¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ª¤è¤ÓÉî¿«¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿A»á¤ËÂÐ¤·¡¢1¿³¤ÈÆ±¤¸¤¯Ä¨Ìò2Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢A»á¤¬µõµ¶±ÇÁü¤ÎÀ©ºî¡¦Î®ÉÛ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿Ìó2²¯5000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó2500Ëü±ß¡ËÁêÅö¤Î¼ý±×¤Î¤¦¤Á¡¢2²¯1000Ëü¥¦¥©¥ó¤ÎÄÉÄ§¶â¤È¡¢¼Ò²ñÊô»Å120»þ´ÖÌ¿Îá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¶¿³ÄÌ¤ê°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¡£
ºÛÈ½Éô¤Ï¡ÖÎÌ·º¾ò·ï¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿ºÝ¡¢1¿³¤ÎÎÌ·º¤¬½Å¤¹¤®¤ë¤È¤â·Ú¤¹¤®¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¸¡»¡¤ÈA»áÂ¦¤Î¹µÁÊ¤ò¤È¤â¤Ë´þµÑ¤·¤¿¡£
A»á¤Ï2021Ç¯10·î¤«¤é2023Ç¯6·î¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÄº¿¤Þ¤Ç¡Ö¥¿¥ë¥É¥¯¼ýÍÆ½ê¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·ÝÇ½¿Í¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ê¤ÉÍÌ¾¿Í7¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ëµõµ¶»ö¼Â¤òÎ®ÉÛ¤¹¤ëÆ°²è23ËÜ¤òÅê¹Æ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
A»á¤Ï¡Ö¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬¼»ÅÊ¤·¤ÆÆ±Î½Îý½¬À¸¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÁË¤ó¤À¡×¡ÖÂ¾¤ÎÍÌ¾¿Í¤¬ÀÇäÇã¤äÀ°·Á¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°¼Á¤Ê¥Ç¥Þ¤ò»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë³È»¶¤·¡¢À¤´Ö¤Î´Ø¿´¤òÍ¶°ú¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êA»á¤ÏÌó2²¯5000Ëü¥¦¥©¥ó¤Ë¤Î¤Ü¤ëÉÔÅöÍø±×¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤ÈÄ´¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥óÂ¦¤Ï·º»öÁÊ¾Ù¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢A»á¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤ÆÌ±»öÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ìÉô¾¡ÁÊ¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÛÈ½½ê¤ÏA»á¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¸Ä¿Í¤Ë5000Ëü¥¦¥©¥ó¡¢½êÂ°»öÌ³½êSTARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤â5000Ëü¥¦¥©¥ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ì»ÙÊ§¤¦¤è¤¦Ì¿¤¸¤ëÂ»³²Çå½þÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡þ¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯8·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£STARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç2Ç¯´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢2018Ç¯¤ËMnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÇºÇ½ª½ç°Ì1°Ì¤Ëµ±¤¡¢IZ*ONE¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿ÈþËÆ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î14ºÐ¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£IZ*ONE²ò»¶¸å¡¢2021Ç¯12·î¤ËIVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ÈÄ¹¤Ï173cm¡£